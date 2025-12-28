За поредна година фондация „Четири лапи“ призовава - празнувайте без фойерверки. Кампанията носи името „Красивото за нас е ужасяващо за тях“.

„Фойерверките при домашните и бездомните животни оказват много неблагоприятно влияние. Има животни, които са с по-чувствителна нервна система“, разказа в „Тази неделя“ д-р Надежда Мечева от „Четири лапи“.

Тя има куче и по думите ѝ всяка година то изпитва силен стрес през новогодишната нощ.

2040 г. да дойде сега: "Четири лапи" призовава за празнуване без пиротехника

Причината е, че тя застрашава здравето на деца, възрастни хора и животни

„През миналата година стартира проекта „20/40“. Според прогнозата на изкуствения интелект през 2040 г. ще заглъхнат фойерверките и зарята. Човечеството до такава степен ще е узряло, че чак 2040 г. да приеме вредите, които съществуват от неконтролируемото използване на фойерверките“, обясни Мечева.

„Поради тази причина апелираме всички граждани – нека 2040 г. да настъпи по-рано и да се замислим колко вредни могат да бъдат фойерверките и тяхното използване“, каза тя.