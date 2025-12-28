  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +2 / +4
Варна: +1 / +3
Сандански: +4 / +5
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +5
Велико Търново: +0 / +2
Смолян: -5 / -4
Кюстендил: -1 / +0
Стара Загора: +0 / +0

За поредна година фондация „Четири лапи“ призовава - празнувайте без фойерверки

  • Сподели в:
  • Viber
За поредна година фондация „Четири лапи“ призовава - празнувайте без фойерверки
A A+ A++ A

За поредна година фондация „Четири лапи“ призовава - празнувайте без фойерверки. Кампанията носи името „Красивото за нас е ужасяващо за тях“.

„Фойерверките при домашните и бездомните животни оказват много неблагоприятно влияние. Има животни, които са с по-чувствителна нервна система“, разказа в „Тази неделя“ д-р Надежда Мечева от „Четири лапи“.

Тя има куче и по думите ѝ всяка година то изпитва силен стрес през новогодишната нощ.

2040 г. да дойде сега:
2040 г. да дойде сега: "Четири лапи" призовава за празнуване без пиротехника
Причината е, че тя застрашава здравето на деца, възрастни хора и животни
„През миналата година стартира проекта „20/40“. Според прогнозата на изкуствения интелект през 2040 г. ще заглъхнат фойерверките и зарята. Човечеството до такава степен ще е узряло, че чак 2040 г. да приеме вредите, които съществуват от неконтролируемото използване на фойерверките“, обясни Мечева.

„Поради тази причина апелираме всички граждани – нека 2040 г. да настъпи по-рано и да се замислим колко вредни могат да бъдат фойерверките и тяхното използване“, каза тя.

#заря

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите