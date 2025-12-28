Експерти: Балоните с райски газ увреждат тежко психиката

Системната употреба на райски газ води до трайни и сериозни увреждания на физическото и психичното здраве, въпреки че веществото не се класифицира като наркотик. За това предупредиха доцент д-р Людмила Нейкова, началник на катедра "Токсикология" във Военномедицинска академия (ВМА), и психологът Росица Станулова, цитирани от БТА.

Според специалистите, диазотният оксид (известен като райски газ) измества кислорода от организма, което нанася удари върху жизненоважни органи.



"Райският газ не е наркотично вещество, но може да има пагубни ефекти върху човешкото здраве, особено когато има системна употреба на това вещество," заяви доцент Людмила Нейкова.

Скритите опасности за организма

Медицинските експерти разграничават два вида ефекти – краткосрочни и дългосрочни. Непосредствено след употреба настъпват изменения в централната и периферната нервна система, сърцето и мускулите, тъй като те са най-големите консуматори на кислород.

Особено тревожни са "отдалечените ефекти", които се развиват бавно и често остават незабелязани в началото. Те включват:

Неврологични увреждания и загуба на координация на движенията;

Срив в имунната система;

Проблеми с кръвотворенето;

Нарушения в репродуктивните функции.

Доцент Нейкова акцентира върху специфичен механизъм на увреждане – изчерпването на витамин Б12.



"Когато този йон се разцепи от молекулата, той не може да има своя физиологичен ефект, не се усвоява кислородът и настъпва анемичен синдром," обясни токсикологът.

Тя уточни, че докато в медицината диазотният оксид се прилага винаги смесен с кислород, при развлекателната употреба с балони, потребителят поглъща 100 процента чист газ, което създава остър риск от хипоксия.

Психическа зависимост и агресия

Психологическите щети са не по-малко сериозни. Според психолога Росица Станулова, дългосрочната употреба води до развиване на зависимост, особено сред младежите. Практиката показва фрапиращи случаи на партита, където един човек може да употреби между 100 и 150 балона за една вечер.

"Употребата на психоактивни вещества върви с промяна на личността още преди да се е развила зависимост," подчерта Росица Станулова.

Наблюдават се прояви на агресия, задълбочаване на конфликтите с родителите и дори психотични епизоди. Въпреки съществуващите регулации, контролът остава недостатъчен, а броят на употребяващите млади хора се запазва традиционно висок.

Темата за райския газ бе обсъдена и на кръгла маса в София по-рано този месец, където бяха предложен мерки като повишаване на цената на продукта, по-строг законодателен контрол и дооборудване на лабораториите за тестване.