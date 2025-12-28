  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +2 / +4
Варна: +1 / +3
Сандански: +4 / +5
Русе: +1 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +5
Велико Търново: +0 / +2
Смолян: -5 / -4
Кюстендил: -1 / +0
Стара Загора: +0 / +0

Лоши са условия в планините за туризъм: Вятър с пориви над 100 км/ч и опасност от лавини

  • Сподели в:
  • Viber
Лоши са условия в планините за туризъм: Вятър с пориви над 100 км/ч и опасност от лавини
A A+ A++ A

От Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията в планините са с отрицателни температури, мъгла, силен до ураганен вятър, на места с пориви над 100 км/ч.

Много от съоръженията във високата планина няма да работят днес заради вятъра.

Условията за туризъм са лоши, предупредиха спасителите.

Най-голяма снежна покривка има в Пирин.

На места има опасност и от образуване на лавини. Има предпоставка вятърът да създаде навявания

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, казаха още от ПСС.

#планина

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите