Лоши са условия в планините за туризъм: Вятър с пориви над 100 км/ч и опасност от лавини
От Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията в планините са с отрицателни температури, мъгла, силен до ураганен вятър, на места с пориви над 100 км/ч.
Много от съоръженията във високата планина няма да работят днес заради вятъра.
Условията за туризъм са лоши, предупредиха спасителите.
Най-голяма снежна покривка има в Пирин.
На места има опасност и от образуване на лавини. Има предпоставка вятърът да създаде навявания
През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, казаха още от ПСС.
