Бурният вятър нанесе щети в Пловдив.
Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата.
На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет.
На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч.
В 12 области в страната, сред които и Пловдивска област, днес е обявен оранжев код за силен вятър. А в останалите области е в сила жълт код.
