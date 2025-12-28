  • Instagram
Бурният вятър нанесе щети в Пловдив

Бурният вятър нанесе щети в Пловдив
Бурният вятър нанесе щети в Пловдив.

Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата.


На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет.

На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч.

В 12 области в страната, сред които и Пловдивска област, днес е обявен оранжев код за силен вятър. А в останалите области е в сила жълт код.

