Специалист: През зимата намалете киселото мляко

С настъпването на студените месеци организмът има нужда от промяна в хранителния режим, за да запази топлината и да подсили имунитета. Известният преподавател по аюрведично приготвяне на храната Юрий Ковачев съветва да се обърне специално внимание на сезонните продукти и да се избягват храни, които охлаждат тялото допълнително.

Според специалиста, цитиран от Mila.bg, един от основните продукти, с които трябва да се внимава през зимата, е киселото мляко.

"Киселото мляко, особено като се яде директно, увеличава слузите и секретите. Това е предпоставка да настиваме. То и охлажда твърде силно," заяви Юрий Ковачев. Той уточнява, че ако все пак се консумира, количеството трябва да е минимално – например малка чаша айрян от 150 милилитра.

Заложете на загряващи храни

Вместо охлаждащи храни, зимното меню трябва да изобилства от сезонни зеленчуци, които имат естествен загряващ ефект. Ковачев препоръчва зелевите култури – карфиол, брюкселско зеле и броколи, както и кореноплодните като черна и бяла ряпа и цвекло.

Тиквата е друг ключов елемент в зимното хранене според аюрведичните принципи. Тя подпомага работата на черния дроб и жлъчката, които се натоварват от по-тежките и мазни храни, характерни за сезона.

"През есента е много приятно, когато се съберат ядките – орехи, лешници, бадеми. Те също имат загряващо действие," допълва експертът, като подчертава, че бадемите трябва да се консумират небелени за постигане на този ефект.



Внимателно със салатите

Суровите салати също имат охлаждащо действие и количеството им трябва да се намали през зимата. Ковачев съветва те да се консумират предимно на обяд, а не вечер. Подходящи варианти са салати от цвекло или моркови, овкусени обилно със зехтин, лимонов сок и, по желание, чесън или тиквено олио.

За ряпата специалистът препоръчва термична обработка, тъй като в сурово състояние тя може да предизвика подуване на корема. Задушена с кимион, кориандър, чесън и малко люто чушле, тя става по-лесно смилаема и полезна.

Силата на подправките

Тайните на зимното здраве се крият и в правилното използване на подправките. Джинджифилът, черният пипер, кимионът и кориандърът са задължителни помощници за поддържане на "храносмилателния огън".

За приготвяне на сгряваща крем супа от тиква, Юрий Ковачев споделя рецепта, включваща джинджифил, кориандър, черен пипер и индийско орехче. За да се компенсира охлаждащият ефект на традиционната сметана, той препоръчва използването на заквасена сметана в края на готвенето.

Туршиите, особено киселото зеле, също са полезни заради способността си да стимулира храносмилането, но трябва да се приемат като добавка към основното ястие, а не като основна храна.