Мирослав Пешлов: Влизането в еврозоната не спира българите да пътуват

Броени дни преди историческото влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 година, туристическият бранш отчита засилен интерес към пътуванията, без притеснения от смяната на валутата. Българите масово избират съседните държави за посрещане на Новата година, а резервациите за първите месеци на 2026-а вече бележат ръст.

"Хората все повече идват и казват, че искат да инвестират средствата си в пътувания. След пандемията и дългите месеци на ограничения преди години, много хора осъзнаха, че пътуването е богатство, то носи емоции, спомени и лични преживявания, които не могат да бъдат заменени", заяви туроператорът Мирослав Пешлов, цитиран от агенция "Фокус".

Според експерта, клиентите не изразяват опасения относно преминаването към еврото, което влиза в сила след по-малко от седмица.

Турция и Сърбия са лидери за празниците

Тази година се наблюдава сериозен интерес към Турция като дестинация за новогодишната нощ. Според Пешлов, южната ни съседка спокойно може да бъде определена като един от най-добрите варианти по съотношение цена-качество.

Традиционно силен остава интересът и към Сърбия. Западните ни съседи привличат българските туристи с качествена традиционна кухня и специфичната празнична атмосфера, която успяват да създадат.

СПА уикенди и карнавални дестинации

Напук на очакванията за затишие след празниците, януари и февруари се очертават като активни месеци за туризъм.

"Има ясно изразен интерес към определени типове пътувания. Традиционно силни остават СПА уикендите", подчерта Пешлов.

Февруари се оформя като месец на карнавалния туризъм. Отчита се голям интерес към прочутия карнавал във Венеция, както и към карнавалните шествия в гръцките градове Корфу и Патра. За Деня на влюбените – Свети Валентин, класацията за романтични дестинации продължава да се води от Париж, но нараства интересът и към други европейски градове.

Готовност за работа с евро

Туристическият сектор декларира пълна готовност за работа с новата валута от 1 януари 2026 година.

"Туристическият сектор вече е доказал, че е адаптивен и устойчив и ще продължи да се развива и да се подобрява. За улеснение на клиентите и тяхно спокойствие, отдавна сме подготвени за процеса по превалутиране, организационно, технически, а също и с вграждането на ПОС терминали в офисите, така, че клиентите да се чувстват спокойни и уверени при всяка една резервация", заключи Мирослав Пешлов.