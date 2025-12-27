Продължават проблемите с електрозахранването в Северозападна България
Проблемът с електрозахранването в Северозападна България продължава, съобщава БНТ.
Частично е прекъсването в Берковица, Вършец и Козлодуй. Във Враца обаче три жилищни квартала продължават да са без ток. Повечето жители в Младост, Вежен и Медковец се отопляват на климатици и пелетни камини. Хората недоволстват, че няма актуална информация от енергодружеството за възникналите проблеми.
Заради натрупалия сняг и образувалия се лед по проводниците, няколко селища във Врачанско бяха без ток за празниците.
