Продължават проблемите с електрозахранването в Северозападна България

Проблемът с електрозахранването в Северозападна България продължава, съобщава БНТ.

Частично е прекъсването в Берковица, Вършец и Козлодуй. Във Враца обаче три жилищни квартала продължават да са без ток. Повечето жители в Младост, Вежен и Медковец се отопляват на климатици и пелетни камини. Хората недоволстват, че няма актуална информация от енергодружеството за възникналите проблеми.

Заради натрупалия сняг и образувалия се лед по проводниците, няколко селища във Врачанско бяха без ток за празниците.