Обменните бюра в Одрин свалиха лева от таблата, фалшиви банкноти заляха пазара

Дни преди официалното приемане на еврото в България на 1 януари 2026 година, обменните бюра в Одрин предприеха знакова промяна. Българският лев, който доскоро беше основна валута за търговия в пограничния град, изчезна от електронните информационни табла. В същото време търговската улица "Сарачлар" е залята от вълна фалшиви банкноти с номинал 50 лева, алармират местни медии.

Краят на една епоха

С наближаването на замяната на лева с евро, чейндж бюрата в Одрин премахнаха котировките на българската валута от своите витрини. Това е ясен сигнал за края на ерата на лева в региона, където хиляди българи пазаруват ежеседмично.



Въпреки че валутата вече не фигурира официално на таблата, на практика тя все още се обменя "на гише", но ситуацията създава объркване сред туристите и търговците. На електронните екрани вече доминират само еврото и турската лира.

Фалшиви 50 лева плъзнаха по пазарите

Успоредно с валутните промени, сериозен криминален проблем притеснява местния бизнес. Според информация на турския вестник "Тюркийе", цитиран от БТА, търговците в центъра на града са пропищели от зачестили случаи на плащане с фалшиви банкноти от 50 лева.

Измамите зачестяват през уикендите, когато потокът от български туристи е най-силен. Търговците разказват, че фалшификатите са с добро качество и трудно се разпознават в навалицата.

"Така или иначе преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари", споделя потърпевш собственик на магазин на главната улица, цитиран от местното издание.

Експерти предупреждават българските граждани да бъдат особено внимателни при обмен на валута и пазаруване в южната ни съседка в последните дни на 2025 година, тъй като преходният период създава идеални условия за злоупотреби.