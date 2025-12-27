Обичаната народна певица Мария Карафезиева напусна този свят днес
Обичаната народна певица Мария Карафезиева напусна този свят днес, 27 декември 2025 година. Тъжната вест съобщиха нейните колеги от оркестър "Тракия" чрез емоционална публикация в социалните мрежи.
Загубата на талантливата изпълнителка е тежък удар за почитателите на тракийската народна музика и за цялата музикална общност в България.
От оркестър "Тракия" изразиха своята дълбока скръб и признателност към дългогодишната си солистка.
"Думите не стигат и болката е голяма! Днес от този свят ни напусна нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче! Дано да си на по-добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", написаха музикантите в своята официална страница.
Мария Карафезиева бе разпознаваем глас в българския фолклор, оставила трайна следа с изпълненията си на автентични народни песни.
Още по темата:
- » Изграждат станции за зареждане на електромобили по „Тракия“
- » До всички пътуващи: Променят движението по магистрала „Тракия“
- » Внимание, шофьори: Ремонти затварят ленти на магистралите „Тракия“ и „Струма“