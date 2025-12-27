  • Instagram
Обичаната народна певица Мария Карафезиева напусна този свят днес

Обичаната народна певица Мария Карафезиева напусна този свят днес
Обичаната народна певица Мария Карафезиева напусна този свят днес, 27 декември 2025 година. Тъжната вест съобщиха нейните колеги от оркестър "Тракия" чрез емоционална публикация в социалните мрежи.

Загубата на талантливата изпълнителка е тежък удар за почитателите на тракийската народна музика и за цялата музикална общност в България.


От оркестър "Тракия" изразиха своята дълбока скръб и признателност към дългогодишната си солистка.

"Думите не стигат и болката е голяма! Днес от този свят ни напусна нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче! Дано да си на по-добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", написаха музикантите в своята официална страница.

Мария Карафезиева бе разпознаваем глас в българския фолклор, оставила трайна следа с изпълненията си на автентични народни песни.

