Обичаната народна певица Мария Карафезиева напусна този свят днес, 27 декември 2025 година. Тъжната вест съобщиха нейните колеги от оркестър "Тракия" чрез емоционална публикация в социалните мрежи.

Загубата на талантливата изпълнителка е тежък удар за почитателите на тракийската народна музика и за цялата музикална общност в България.



От оркестър "Тракия" изразиха своята дълбока скръб и признателност към дългогодишната си солистка.

"Думите не стигат и болката е голяма! Днес от този свят ни напусна нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче! Дано да си на по-добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", написаха музикантите в своята официална страница.

Мария Карафезиева бе разпознаваем глас в българския фолклор, оставила трайна следа с изпълненията си на автентични народни песни.