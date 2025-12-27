Почина съоснователят на СДС и „Екогласност“ Деян Кюранов

Почина съоснователят на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС Деян Кюранов, съобщиха във Фейсбук от Центъра за либерални стратегии. Кюранов е един от основателите и член на Управителния съвет на Центъра.

"Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни", написаха от Центъра за либерални стратегии.

Деян Кюранов е доктор по философия, завършил Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съосновател е на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС, напуснал политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации, припомниха от Центъра на сайта си.

Роден е в София и е син на известния български политолог проф. Чавдар Кюранов.