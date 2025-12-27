Обясниха защо романтичните комедии са неизменна част от телевизията по празниците

Американски социолози и психолози от Университета „Вирджиния Тек“ в щата Вирджиния потърсиха обяснение защо „Наистина любов“ и подобните романтични комедии са неизменна част от празниците, съобщава ЮПИ.

Всяка зима милиони хора се сгушват на дивана и пускат едни и същи любими празнични филми – било то „Наистина любов“, „Ваканцията“, „Камъкът на раздора“ или „Четири Коледи“. Заснежените градове, познатите лица, предсказуемите сюжетни обрати и щастливите финали носят усещане за уют и радост – точно това, от което хората имат нужда по време на празниците, смятат американските учени.



Само през тази година телевизионният канал "Холмарк" пусна 24 нови празнични филма, а стрийминг платформи като "Нетфликс" и "Хулу" също представиха свои продукции. И въпреки добре познатите сюжети зрителите продължават да гледат любимите си заглавия отново и отново.

И това не е случайно, твърдят учените от Университета „Вирджиния Тек“. Празничните романтични комедии захранват фантазиите за „идеални връзки, идеален свят и щастливи празници“, обяснява Роуз Веше, доцент по човешко развитие и семейни науки.

Веше цитира проучване, публикувано в The Journal of Popular Television, което изследва защо публиката е привлечена от коледните филми в стила на "Холмарк".

„Отговорите се обединяват около три основни теми: отбелязване на празниците; бягство от проблемите на света и натовареното ежедневие; и удоволствие от здравословна история с щастлив край“, обяснява Веше и допълва: „Освен това повтарящите се и предсказуеми сюжети ги правят успокояващи – топли и сладки като чаша горещо какао в снежна вечер.“

Филмите често следват една и съща формула: професионалист от големия град се завръща в малко градче, среща неочаквана любов и открива щастието на Коледа. Именно тази предсказуемост е част от тяхната привлекателност, обясняват изследователите.

Сара Овинк, доцент по социология във „Вирджиния Тек“, отбелязва, че ценностите на голяма част от публиката са силно ориентирани към брака и семейството. По време на празниците зрителите често търсят филми, които предлагат „уют и щастлив край“, допълва тя.

„Семействата, които се събират по празниците, може да не са на едно мнение по политически въпроси или дори за празничното меню, но могат да се обединят пред телевизора и да се насладят на безгрижното забавление на празничен филм“, казва Овинк.

„Тези филми представят съвършен свят, в който можем да се потопим в празничната атмосфера, без да се сблъскваме с реални проблеми – а всички трудности се решават в рамките на 90 минути“, обяснява ученият.

Освен като забавление, празничните романтични филми могат да помогнат и за справяне със стреса или самотата, според изследователите.

„В много случаи сюжетите са далеч от ежедневния опит на обикновения човек – като известен писател, затворен в шотландски замък по Коледа, или снежен човек, който оживява като наивен и привлекателен майстор“, обяснява Овинк. „Ескейпизмът позволява на зрителите да се потопят в алтернативна реалност, която им носи временно облекчение от празничния стрес“, обобщава социоложката.

(БТА)