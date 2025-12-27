Коледният трактор в Сандрово разнася подаръци по домовете днес

Коледният трактор с Дядо Коледа и Снежанка ще потегли днес на своята традиционна обиколка в русенското село Сандрово. Празничната машина ще започне маршрута си точно в 15:00 часа от центъра на населеното място, за да раздаде подаръци и лакомства на всички деца с адресна регистрация в селото.

Събитието трябваше да се проведе по-рано, но организаторите го отложиха заради неблагоприятните метеорологични условия през последните дни.



Всички жители и гости на Сандрово, които желаят да си направят снимка за спомен с Добрия старец и Снежанка върху атрактивната машина, трябва да направят това преди 15:00 часа на площада. След този час тракторът ще потегли по адресите, за да зарадва малчуганите в техните домове.

Традиция и организация

Коледният трактор, който е модел МТЗ 82, е превърнат в истинска светлинна атракция и вече шеста поредна година създава настроение в селото. Инициативата се реализира благодарение на съвместните усилия на Кметство Сандрово, Училищното настоятелство и Народно читалище "Васил Левски - 1928 г.".

"Коледната украса тази година е символ не само на коледния дух, но и на общностната енергия", припомня изданието Anons.bg в свой репортаж за украсата на селото по-рано този месец.