  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +2
Пловдив: +2 / +3
Варна: +0 / +1
Сандански: +4 / +6
Русе: +0 / +0
Добрич: -1 / -1
Видин: +1 / +2
Плевен: -2 / +1
Велико Търново: -2 / +0
Смолян: -5 / -4
Кюстендил: +1 / +2
Стара Загора: +0 / +1

МВР: Не се доверявайте на предложения за „изгодна“ смяна на левове в евро

  • Сподели в:
  • Viber
МВР: Не се доверявайте на предложения за „изгодна“ смяна на левове в евро
A A+ A++ A

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро, призоваха от МВР.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Златка Падинкова препоръчва да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране.

Тя съветва да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания.

Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане, припомнят от МВР.

От полицията препоръчват през януари, когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта
Полицията призовава – при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.

#МВР

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите