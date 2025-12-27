МВР: Не се доверявайте на предложения за „изгодна“ смяна на левове в евро

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро, призоваха от МВР.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Златка Падинкова препоръчва да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране.

Тя съветва да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания.

Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане, припомнят от МВР.

От полицията препоръчват през януари, когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта

Полицията призовава – при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.