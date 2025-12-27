БНБ работи извънредно днес

Касите на Българската народна банка (БНБ) работят извънредно днес, 27 декември, за да посрещнат засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети. Пет дни преди официалното присъединяване на България към еврозоната на 1 януари 2026 година, централната банка осигурява допълнителна възможност за гражданите да се сдобият с новата валута.

Работното време на гишетата е от 08:30 до 15:45 часа без прекъсване, съобщиха от финансовата институция.

Важно е гражданите да знаят, че услугите в двете основни локации на банката в София се различават:

Централна сграда (пл. "Княз Александър I" № 1): Тук се извършва единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

Касов център (ул. "Михаил Тенев" № 10): Освен закупуване на комплекти, гражданите могат да извършват и обмяна на банкноти и монети от левове.

Съдържание на "българското евро"

Всеки стартов комплект се продава на цена от 20 лева. Той съдържа 42 броя евромонети с българска национална страна от всички номинали (от 1 цент до 2 евро). Общата номинална стойност на монетите в пакета е 10.23 евро, което се равнява точно на заплатените 20 лева.

Мярката за извънредно работно време цели да осигури по-плавен преход към единната европейска валута и да намали напрежението и опашките в последните работни дни на годината. От БНБ припомнят, че стартовите комплекти са предназначени основно за запознаване с новите монети и за осигуряване на ресто в първите дни на 2026 година.