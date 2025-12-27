От левове към евро: Как да обясним на децата смяната на валутата

Играта на магазин у дома е един от начините родителите да обяснят практично на най-малките деца промяната на валутата, която влиза в България от 1 януари 2026 г. С магазин в евро децата ще свикнат с новите монети и банкноти, и тяхното пресмятане. Това заяви за БТА финансовият експерт и консултант Наталия Тодорова във връзка със смяната на лева с евро.

Сега е добър момент да направим заедно с децата нова касичка в евро, каза също тя. Можем да измислим и общо семейно предизвикателство за спестяване.

Тодорова съветва родителите да отделят време за темата, защото за децата е по-трудно и абстрактно да си представят, че преминаването към еврото не означава загуба на стойност, а нова „мерна единица“ за парите.

„За най-малките по-малкото число естествено се възприема като по-малка стойност, затова може да има притеснение от рода „Сега ще ми вземат половината пари от касичката“, даде пример експертът. Тя добави, че е полезно да се използва конкретен и разбираем пример: „Можем да сравним с дължината – ако една стая е широка 3 метра, това е близо 10 фута. Стаята не се е уголемила магически – просто я измерваме по различен начин“, каза Тодорова.

Децата учат най-добре с реални ситуации, а общите игри и малките семейни предизвикателства могат да подпомагат в изграждането и на други важни финансови умения: планиране, спестяване, разпределяне на разходи, избор между нужди и желания, и постепенно осъзнаване на стойността на парите като инструмент за постигане на цели, обясни екпертът.

Джобните пари и финансовата грамотност

При най-малките е важно да покажем как изглеждат новите пари, да разгледаме заедно монетите и банкнотите, за да се чувстват уверени и спокойни, че ги разпознават, да пресметнем с детето какво може да си купи с джобните или с парите от касичката, да разгледаме реалните цени в евро и лева в магазина или в сайта за играчки, съветва Наталия Тодорова.

Как, къде и при какви условия ще обменяме левове в евро

Преходът към еврото е подходящ момент семействата да въведат важни финансови уроци у дома, използвайки любопитството на децата, коментира Тодорова. Джобните пари са първият личен бюджет на детето, напомни тя и обърна внимание, че даването на джобни може да стане директно в евро от началото на Новата година, което ще бъде улеснение за детето.

Пазаруването заедно и четенето на етикетите с двойно обозначение също е подходящ начин децата да разберат стойността на парите, да видят разликата между това, което искат да си купят и възможностите спрямо бюджета, с който разполагат, обясни специалистът.

При по-големите деца смяната на валутата открива възможност за разговори на по-сложни теми като инфлация, спестявания, инвестиции и финансово планиране, които често остават неясни без семейно обсъждане, обясни Тодорова.

Тя смята, че това е добър момент родителите да прегледат и собствените си финансови навици. Независимо дали говорим за левове, или евро, разумното разпределение на бюджета, спестяванията и инвестициите остават ключови умения, каза експертът. Вгледани в цените в магазина, забравяме че инфлацията касае не само разходите ни, но също и нашите спестявания. Време е да се замислим как ги управляваме и дали парите ни работят за нас, съветва Тодорова.

Семействата трябва да внимават и с психологията на числата, споделя тя, тъй като по-малките цифри в евро могат да създадат усещане за „по-леки разходи“. Воденето на бюджет в евро помага за по-добро планиране и по-бързо свикване с новата мерна единица, съветва още Тодорова.

Според финансовия експерт е възможно за някои деца да е по-трудно и да проявят един вид привързаност към лева, тъй като често малките свързват стойността на парите пряко с физическото им проявление. Трудна, но важна концепция, е да разберат, че стойността не се крие в самата монета или банкнота, а в това какво избираме да направим с нея, посочва Тодорова и съветва да оставим на детето да запази левче или стотинка като спомен, който намалява усещането за раздяла.

Какво ще се случи с учебния план

По отношение на учебния план и необходимите промени заради приемането на еврото Наталия Тодорова коментира, че допълнения и корекции е трябвало да се случат още в началото на настоящата учебна година, за да имат време учениците и семействата да се запознаят с темата, а часовете по Математика и Човекът и обществото да се използват ефективно за практическо обучение. Вместо това учебниците все още не са адаптирани, а задачите по математика в евро предстои да бъдат разработени, включително и изображенията на евробанкноти в учебните тетрадки, коментира тя. Макар темата за еврото да отсъства от учебното съдържание, въпросите на учениците са налице, смята Тодорова.

За да улесни учениците, тя и издателство „Клет“ са разработили безплатни образователни ресурси, достъпни през платформата Izzi. Уроците обхващат пет възрастови групи от 1-ви до 12-и клас. Те включват интерактивни елементи, игри, работни листове и материали за подготовка на учителите. При най-малките акцентът е върху разпознаването и използването на монети и банкноти, в средните класове – върху практични въпроси като цени и двойно обозначаване, а в гимназиалния етап – върху по-широкия контекст като стабилност, интеграция в еврозоната и икономически ефекти, каза Тодорова.

За най-големите ученици има ролеви игри, групови проекти и дискусионни теми, насърчаващи не само финансовата, но и дигиталната култура, добави специалистът. Целта е да бъдат провокирани да мислят критично, да търсят и анализират информация от достоверни източници, да изграждат и защитават тези и мнения.

„От началото на учебната година почти всички покани, които получавам за посещения в училище, са свързани с еврото“, каза Тодорова. Тя допълни, че тази тема не е била актуална преди година, а някои учители дори са се притеснявали как семействата ще реагират на нея. Политизирането на въпроса „За“ или „Против“ еврото допълнително води до пренебрежение на темата и стопиране на дискусиите, вместо да се търси информираност и знание, каза експертът.

Децата и младите хора, когато бъдат включени активно, изграждат не само знания, но и увереност да вземат информирани решения за бъдещето си, обобщи Тодорова.

Тя продължава активно да води и лекции, и обучения по финансова грамотност за деца и възрастни. Тодорова отчита, че все повече компании осъзнават значението на финансовата култура и са активни в това да помагат за развитието на компетенциите на служителите си и техните деца.

Пътят към еврото

България официално ще приеме еврото и ще бъде 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година. До това се стигна, след като през юли 2025 г. Съветът на ЕС гласува с единодушие последните решения, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата. Един от трите правни акта, приети днес от министрите, определя обменния курс лев-евро на 1,95583 лева за 1 евро, което съответства на текущия централен курс на лева във валутния борд.

Преди това Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от България. Това стана с 531 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се".

Началото на пътя към въвеждане на еврото и влизането на България като пълноправен член в еврозоната е поставено с подписаното на 25 ноември 2004 г. споразумение за съвместни действия за ускореното присъединяване на България към Икономическия и валутен съюз (ИВС) и успешното въвеждане на еврото в България от министъра на финансите Милен Велчев и управителя на Българската народна банка (БНБ) Иван Искров, припомня БТА.

Споразумението изцяло отразява договаряното от октомври 2000 до 2004 г. от две правителства на България по отношение на ИВС и ангажиментите на страната, че ставайки член на ЕС от 1 януари 2007 г. се задължава да въведе и еврото. Документът се подписва в съответствие с официално заявената преговорна позиция по Глава 11 "Икономически и валутен съюз", както и в съответствие с Предприсъединителната икономическа програма на Република България 2004-2007 година. Това трябва да стане при спазване на процедурите, предвидени в Договора за създаване на Европейската общност, както и в съответствие с позицията на Управителния съвет на Европейската централна банка от 18 декември 2003 г.