Руски доброволци в Украйна обещават отмъщение след смъртта на лидера им Капустин

Денис Капустин, известен с позивната WhiteRex и командир на Руския доброволчески корпус, е загинал по време на бойна операция на Запорожкия фронт в нощта срещу 26 срещу 27 декември. Смъртта му беше потвърдена от самия Руски доброволчески корпус – военно-политическа формация, съставена от руски граждани, които се сражават на страната на Украйна от 2014 г.

Според информацията, разпространена от подразделението, Капустин е получил смъртоносни рани, след като позицията му е била поразена от FPV дрон. Инцидентът е станал по време на изпълнение на бойна задача в запорожкото направление. От организацията посочват, че точните обстоятелства около удара все още се изясняват.

В кратко изявление Руският доброволчески корпус заяви, че допълнителни подробности ще бъдат оповестени след приключване на проверката по случая. Групата отправи и послание, че смъртта на Капустин ще бъде отмъстена.

Отделни публикации в украински медии, позоваващи се на Руския доброволчески корпус, потвърдиха същата последователност от събития, като отбелязаха, че командирът е загинал по време на нощни операции в резултат на атака с дрон. Не бяха разкрити допълнителни оперативни детайли.

По време на престоя си в Германия, особено в Кьолн, Денис Капустин се радикализира и се утвърди като водеща фигура в крайнодесните среди в Европа. Той е бил тясно свързан с футболни хулигански мрежи и улично насилие, включително с ръководна роля по време на безредиците на Европейското първенство по футбол през 2016 г. в Марсилия. Впоследствие властите в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия го определиха като един от най-влиятелните неонацистки активисти в страната, на когото се приписва систематизирането и професионализирането на насилствени субкултури.

Капустин стоеше и зад лайфстайл марката White Rex, която продаваше облекла със символи и лозунги, свързвани с неонацистка идеология. Той използваше смесените бойни изкуства като платформа за свързване и обучение на крайнодесни активисти в Европа и Съединените щати. До 2018 г. организираше бойни спортни събития, семинари и оръжейни тренировки в редица държави, поддържайки връзки с екстремистки фенски групи и участвайки в неофашистки прояви като Kampf der Nibelungen. Така той се превърна в ключова фигура в транснационални мрежи, насърчаващи политическо насилие.

Дейността му беше ограничена през 2019 г., когато Германия му наложи забрана за влизане в Шенгенското пространство, призната и от Швейцария, с аргумента, че действията му са насочени срещу демократичния ред. Въпреки това той продължи да оказва обучение на крайнодесни групи в Швейцария и Великобритания. Макар публично да се представяше като националист и по-късно да отхвърляше етикета „неонацист“, Капустин подкрепяше украинското движение Евромайдан, премести се в Украйна през 2018 г., работи с батальон „Азов“ до 2019 г., а през 2022 г. основа Руския доброволчески корпус, който се сражава на страната на Украйна и участва и в трансгранични рейдове на руска територия. Впоследствие руските власти го обявиха за терорист и екстремист и през 2023 г. го осъдиха задочно на доживотен затвор за държавна измяна и тероризъм.