Пухкави солени палачинки с кашкавал и пресни подправки

В студените зимни утрини домът има свой особен аромат — смесица от топлина, тишина и очакване. Това е времето, в което кухнята се превръща в сърцето на деня, а една проста, но вкусна закуска може да събере всички около масата. Няма по-хубав начин да започнете деня от домашно приготвено ястие, което носи уют, настроение и онова чувство за заедност, което само семейството може да даде. Днес ви предлагаме рецепта, която е едновременно лесна, ароматна и любима на малки и големи — идеалният старт на зимното утро.

Необходими продукти (за 4 души):

2 яйца

1 чаша прясно мляко

1 чаша брашно

1 ч.л. бакпулвер

1 щипка сол

1 ч.л. захар (за баланс)

1 чаша настърган кашкавал

2 с.л. разтопено масло или олио

Нарязан копър или магданоз

Масло за тигана

Начин на приготвяне:

Разбийте яйцата с млякото, докато сместа стане гладка.

Добавете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбъркайте, докато получите пухкаво тесто.

Прибавете настъргания кашкавал и пресните подправки. Разбъркайте внимателно.

Загрейте тиган с малко масло.

Сипвайте по един малък черпак от сместа и оформяйте мини палачинки — по-дебели и по-пухкави от обикновените.

Печете по 2–3 минути от всяка страна, докато станат златисти.

Как да поднесете:

С топло масло и лъжица сметана

С доматено чатни или лютеница

С резенчета шунка или пушено сирене

Или просто така — ароматни, топли и много домашни