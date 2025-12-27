Старт на зимния сезон в Боровец, курортът празнува 130 години

Официално откриват ски сезона в Боровец, съпътствано от празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт не само в България, но и на Балканите.

С този празничен ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес.

Юбилеят ще премине под мотото „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще.“

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена 1 лв. Ски и сноуборд училище Бороспорт ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца.

Организаторите са подготвили пищна целодневна програма, изпълнена със забавления, спортни активности, музика, празнични изненади и много награди.

Началото ще бъде поставено в 10 ч. с „Исторически лов на съкровища“ - интерактивно приключение, което ще отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства, завършващи със специални награди.

От ранните часове ще отвори врати „Снежният бар“, който ще предлага топли напитки, а след 12 ч. и зимни тематични коктейли. Happy Hour между 16:30 ч. и 17:30 ч. ще зарадва всички гости пред сцената. DJ Dopamine ще поддържа настроението през целия ден.

От сутринта гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата ще има също така работилнички с местни занаятчии и художници.

В Пампорово техниката е минала всички проверки, но комбинацията от висока влажност и положителни температури не позволява да започне производството на сняг. Как е на другите места?

На „Снежната арена“ ще се проведе мини-слалом за деца под зоркото око на ски легендата Петър Попангелов и сноуборд фристайл демонстрации със звездата Сани Жекова.

На писта „Иглика“ посетителите ще могат да се насладят на атрактивни ски и сноуборд изпълнения със скокове на airbag от местните отбори, в ритъма на динамичен DJ сет през целия ден.

Организаторите са осигурили още А.I. фото кът, както и томбола със стотици награди като: сезонна лифт карта, 130 дневни лифт карти, ваучери за уикенд в хотели в Боровец, спа-терапии, ски и сноуборд уроци и много други. Следобедната програма ще продължи с два изискани музикални сета на Хора към Сдружение „Духовна музика“ с ръководител и солист Хари Драганов.

Официалната част на празника ще се състои в 16:30 ч. с участието на кмета на Община Самоков Ангел Джоргов, представители на Община Самоков, Софийска област и други официални гости.

Вечерната програма ще предложи истински спектакъл, а именно лазерно шоу, последвано от факелно спускане и шоу с LED костюми на ски инструкторите, които ще превърнат Боровец в блестяща зимна сцена.

Празникът ще завърши с концерт на група „Молец“, който ще изпълни курорта с енергия и празнично настроение. Водещ на събитието ще бъде обичаният актьор и музикант Александър Сано.