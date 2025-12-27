22 години от атентата в Кербала: Почит към загиналите български военнослужещи

На 27 декември се навършват 22 години от атаката с камион-бомба на база „Индия“ в град Кербала, когато вследствие на експлозията загиват петима военнослужещи от първия български военен контингент, участвал в операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак.

С възпоменателни събития и военни ритуали командванията на Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) и военнослужещи ще почетат паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения по време на операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003-2008 г.



На този ден отдаваме почит към майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерските кандидати Антон Петров, Марин Милев, Цветан Камов, Паун Георгиев, Иван Инджов, Свилен Киров, Димитър Димитров, Владимир Пашов, Гърди Гърдев, Преслав Стоянов и Валентин Донев.

Паметта на офицерски кандидат Антон Петров – един от петимата български военнослужещи, загинали през 2003 г. в атентата срещу българската база „Индия” в Кербала, Ирак, ще бъде почетена от 11 часа на гробищния парк „Чародейка“ с церемония, организирана от колегите и близките на русенския командос.

На възпоменателната церемония се предвижда да присъстват представители на държавната и местната власт, както и офицери от Съвместно командване на специалните операции (СКСО).

Какво се случи на 27 декември 2003 г.?

Малко преди обед камион цистерна се взривява близо до оградата на база „Индия” в Кербала, където се помещава щабът на българския батальон. Ръцете на шофьора-атентатор са били завързани за волана, така че машината да не може да спре дори след като военните откриват стрелба.

При нападението загинаха петима военнослужещи, а други 27 души от контингента бяха тежко ранени

Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач.

Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак „За вярна служба под знамената“ I степен. Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена.



От първата година до днес военните поделения, част от които бяха загиналите, участват в поклонения пред паметта на своите колеги и по родните им места.