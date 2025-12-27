Студ и лед в началото на 2026 година

Спокойното време в събота ще бъде заменено от рязка промяна на метеорологичната обстановка още в последния ден на седмицата. Студен атмосферен фронт ще прекоси страната в неделя, носейки със себе си силни пориви на вятъра и застудяване, прогнозират синоптиците.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили значително. Според метеорологичните модели, поривите ще бъдат най-силни в Западна и Северна България, което пряко засяга и дунавския регион.

Динамика на времето

Докато съботният ден предлага относително спокойствие с ниска облачност преди обяд и слънчеви часове следобед, неделята ще донесе динамични промени. В първия почивен ден температурите ще се движат между 0 и 5 градуса в топлите часове, но утре вятърът ще промени усещането за студ.

По южните склонове на Стара планина също се очакват бурни ветрове. Валежи от сняг са възможни в планините, Предбалкана и на отделни места в Североизточна България, докато по Черноморието ще превали дъжд.

Снежна покривка в планините

Любителите на зимните спортове могат да се възползват от натрупаната снежна покривка, въпреки динамичната облачност. Данните сочат, че след последните валежи на връх Ботев снегът достига внушителните 80 сантиметра. На Черни връх и връх Мургаш снежната покривка е около 30 сантиметра.

В неделя по високите части термометрите ще показват между минус 3 и минус 4 градуса, а в ниския планински пояс температурите ще гравитират около нулата.

Леден старт на 2026 година

Новогодишната седмица ще започне със слънчево време, но синоптиците предупреждават за сериозно застудяване. В самото начало на 2026 година облачността ще се увеличи, създавайки условия за локални снеговалежи.

Очаква се "леден" период с температури, които в ранните часове ще падат до минус 10 градуса. Дневните стойности ще останат ниски – в интервала от 0 до 5 градуса, което ще наложи повишено внимание от страна на шофьорите и пешеходците заради риска от заледявания.