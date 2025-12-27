  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +4
Пловдив: +2 / +7
Варна: +0 / +3
Сандански: +4 / +9
Русе: -1 / +3
Добрич: -2 / +0
Видин: +1 / +3
Плевен: -3 / +2
Велико Търново: -3 / +3
Смолян: -5 / +1
Кюстендил: +1 / +4
Стара Загора: +0 / +4

5 дни до еврото: как изглеждат българските евромонети

  • Сподели в:
  • Viber
5 дни до еврото: как изглеждат българските евромонети
A A+ A++ A

Остават пет дни от въвеждането на еврото в България. Евромонетите запазват ключови символи от българската идентичност, обединени с общите елементи на европейското парично семейство, и следват всички изисквания за дизайн, въведени в ЕС.

Евромонетите имат обща страна и национална страна. За основни елементи на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на настоящите български разменни монети.

Български евромонети

Facebook/Christine Lagarde

Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС.

Одобрените през 2024 г. графични проекти за дизайн на българската национална страна на евромонетите отговарят на изискванията за основните мотиви и задължителни реквизити на дизайна.

Съгласно нормативните изисквания, всяка национална страна на евромонетите включва задължителни и незадължителни реквизити.

Задължителните елементи са:

  • изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз;
  • изписване на кирилица на думата „БЪЛГАРИЯ“ като обозначение на емитиращата държава;
  • за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.

Избраните незадължителни елементи са:

  • изписване на кирилица на думата „евро“ на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка“ на монетата от 1 цент и „стотинки“ на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 цента;
  • изписване на годината на въвеждане на еврото в България.

Ето и как ще изглеждат българските евромонети

Мадарски конник – на евромонетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента;

1 евроцент

БНБ

евромонети България

БНБ

10 евроцента

БНБ

20 евроцента

БНБ

enlightened

Св. Иван Рилски – на евромонетата от 1 евро;

1 евро

БГНЕС

enlightened

Паисий Хилендарски – на евромонетата от 2 евро.

2 евро

БНБ

#евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите