  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +4 / +5
Варна: +0 / +1
Сандански: +5 / +5
Русе: -1 / -1
Добрич: -2 / -2
Видин: +1 / +1
Плевен: -1 / +0
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -3 / -3
Кюстендил: +1 / +1
Стара Загора: +1 / +1

Пламен Димитров: Очаква се да има национална вълна от протести

  • Сподели в:
  • Viber
Пламен Димитров: Очаква се да има национална вълна от протести
A A+ A++ A

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че парламентът е показал своята безотговорност, а опозицията е “яхната вълната на протеста”.

“Доскорошното управляващо мнозинство нямаше кураж да обясни, че този бюджет не е само за заплатите на полицаите и на шефа на КПКОНПИ. Там са заплатите на 470 хиляди души, които с право чакат своите компенсации поне за инфлацията”, каза в интервю за БНР Димитров.


“Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим”, закани се президентът на КНСБ.

Заплати
“Има заплати с огромна диференциация за една и съща длъжност. Говорим не само за държавна администрация, а за учители, учени от БАН, за цялото здравеопазване, за работещите в социалните дейности, в културата, в медиите”, обясни още Димитров.

Анализаторите казват, че трудно ще се направи правителство. А следващите месеци, които са зимни, ще бъдат още по-тежки. Предупреждавахме многократно политиците да не правят това, което направиха".

Димитров призна, че очаква да има национална вълна от протести.

"Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати. Протестът ще бъде социален, а не толкова морален".

Президентът на КНСБ обясни, че се очаква изразяването на народното недоволство да започне в края на януари.

Той коментира и искането на КНСБ за допълнителни средства в размер на 62 млн. евро за недофинансираните структури в секторите "Държавно управление", "Транспорт" и други.

"С приет удължителен закон ще бъде много трудно. Издръжката ще е голям проблем за много от институциите. Тя остава на нивото на януари 2025 година. Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората да си ги искат".

#КНСБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите