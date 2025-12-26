Пламен Димитров: Очаква се да има национална вълна от протести

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че парламентът е показал своята безотговорност, а опозицията е “яхната вълната на протеста”.

“Доскорошното управляващо мнозинство нямаше кураж да обясни, че този бюджет не е само за заплатите на полицаите и на шефа на КПКОНПИ. Там са заплатите на 470 хиляди души, които с право чакат своите компенсации поне за инфлацията”, каза в интервю за БНР Димитров.



“Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим”, закани се президентът на КНСБ.

Заплати

“Има заплати с огромна диференциация за една и съща длъжност. Говорим не само за държавна администрация, а за учители, учени от БАН, за цялото здравеопазване, за работещите в социалните дейности, в културата, в медиите”, обясни още Димитров.

Анализаторите казват, че трудно ще се направи правителство. А следващите месеци, които са зимни, ще бъдат още по-тежки. Предупреждавахме многократно политиците да не правят това, което направиха".

Димитров призна, че очаква да има национална вълна от протести.

"Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати. Протестът ще бъде социален, а не толкова морален".

Президентът на КНСБ обясни, че се очаква изразяването на народното недоволство да започне в края на януари.

Той коментира и искането на КНСБ за допълнителни средства в размер на 62 млн. евро за недофинансираните структури в секторите "Държавно управление", "Транспорт" и други.

"С приет удължителен закон ще бъде много трудно. Издръжката ще е голям проблем за много от институциите. Тя остава на нивото на януари 2025 година. Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората да си ги искат".