Непосилни изисквания от 2026 г.: Фризьори ще са пред фалит

Непосилни изисквания от 2026 г.: Фризьори ще са пред фалит
Въвежда се задължителен тест за алергия преди боядисване във фризьорски салон от догодина. Това предвиждат нови, по-строги правила за стилисти, козметици и татуисти, които подготвя Министерството на здравеопазването.

От бранша предупреждават, че някои от изискванията са непосилни и може да се стигне до фалити.

Фризьори и клиенти се обявиха против тестовете
Даниела Тенчева - Георгиева е собственик на фризьорски салон в Хасково и има 34-годишен стаж. Досега в практиката си не е имала клиент с алергична реакция към боя за коса.

"Винаги сме правили тестове за боядисване преди всяко боядисване и къдрене, но само когато е първи път. При всяко посещение да се правят тези тестове за мен е безсмислено", каза Георгиева.

Клиентите също са против.

"Аз се боядисвам от 20 години и мисля, че е напълно излишно", посочи Петя Атанасова от Хасково.

Промените, които ще засегнат над 24 000 обекта в страната, включват още определена минимална квадратура в помещенията, задължително разстояние
между работните места и стаи за отдих.

"Аз отговарям на тези изисквания, но какво се случва с малките салони? Просто загиват", коментира Георгиева.

Основната цел на на новата наредба е повишаване на качеството и безопасността на услугите. От бранша обаче предупреждават за фалити.

