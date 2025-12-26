При минус 8° спасиха двама премръзнали туристи под Черни връх

Двама премръзнали и зле екипирани за зимни условия туристи са били спасени снощи, след като се се загубили на пътеката от хижа "Алеко" към Черни връх, предава БТА.

От агенцията уточняват, че става дума за мъже, които са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки при минус 8 градуса и снеговалеж с мъгла.

Планинските спасители са ги превозили с моторни шейни, а в последствие мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.

От Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст напомнят, че в планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони.

Туристите трябва да имат предвид и че през зимата пътеките из планината не са утъпкани и може да се потъне при ходене, тъй като снежната покривка на места е между 20 и 40 см.