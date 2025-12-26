България на крака! Световна новина за Мони Николов

На 18 години, с поглед, който чете играта, и ръце, които диктуват ритъма – Симеон Николов, наричан от феновете Мони, вече е сред най-добрите волейболисти на планетата.

Международната федерация по волейбол (FIVB) го нареди под №6 в глобалната класация за 2025 г., публикувана от Volleyball World. Това не е просто признание – това е исторически момент за българския спорт.

Световната сцена се покланя пред българския разпределител

Класацията се разкрива ден по ден в официалния профил на федерацията в Instagram. Преди Мони, под №8 бе обявен капитанът на националите Алекс Грозданов, а №7 – италианският либеро Фабио Баласо.

Но когато дойде ред на Симеон, коментарите избухнаха: „Диво разпределяне“, „Безстрашни избори“, „Никакво колебание“.

Сезонът му с националния отбор бе фурия – 44 точки на световното първенство (26 атаки, 6 блокади, 12 аса) и още 50 в Лигата на нациите.

С него на игрището, България стигна до финал на световно първенство – нещо, което не се бе случвало от 55 години.

От Новосибирск до върха

Днес Мони Николов излиза във финала за Суперкупата на Русия с клубния си отбор „Локомотив“ (Новосибирск) срещу шампиона „Зенит“ (Санкт Петербург). Това е още една арена, на която българският талант блести – не просто като играч, а като лидер, като вдъхновение.

Семейна сила – брат до брат в Топ 10

Очаква се в Топ 10 да влезе и братът на Симеон – Александър Николов, топреализатор на световното първенство.

Ако това се случи, България ще има двама представители сред десетте най-добри волейболисти в света – нещо, което дори великите сили в спорта трудно постигат.

Какво предстои – финалът на класацията и началото на легендата

Останалите петима в класацията ще бъдат обявени до края на годината, а победителят – на 31 декември. Но за България победата вече е тук – в лицето на Мони Николов, момчето, което превърна разпределянето в изкуство и върна страната ни на световния връх.

