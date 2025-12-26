  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +3
Пловдив: +4 / +5
Варна: -1 / +0
Сандански: +4 / +7
Русе: -1 / +0
Добрич: -2 / -1
Видин: +1 / +2
Плевен: -2 / -1
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -3 / -1
Кюстендил: +0 / +2
Стара Загора: +1 / +1

Печатницата на БНБ продължава работа и след въвеждането на еврото

  • Сподели в:
  • Viber
Печатницата на БНБ продължава работа и след въвеждането на еврото
A A+ A++ A

Твърденията, че специализираните машини за отпечатване на български левове ще бъдат нарязани за скрап след приемането на еврото, не отговарят на техническата истина. Това потвърдиха експерти от полиграфическия бранш в отговор на разпространявани в общественото пространство политически спекулации.

Оборудването в печатницата на Българската народна банка (БНБ) е високотехнологично и универсално, като позволява производството на валути за десетки държави по света, включително и евро.


Още през 2013 година дейността по производство на банкноти бе преструктурирана чрез създаването на съвместно дружество „Обертюр Фидюсиер“ АД. В него акционери са „Печатница на БНБ“ АД и френският световен лидер в защитения печат „Обертюр Фидюсиер“ (Oberthur Fiduciaire).

Към момента печатницата в София не обслужва само българския пазар, а изпълнява поръчки за над 70 държави. Това прави икономически необосновано и технически нелогично твърдението за унищожаване на производствени мощности заради смяната на националната валута.

Технологията позволява гъвкавост
Машините, използвани в печатницата, са произведени от световния гигант в бранша „Koenig & Bauer“ (Кьониг и Бауер). Това не са съоръжения, създадени единствено за българския лев, а универсални системи за висок печат и металография.

"На печатарските машини им се сменят печатните форми и печатат каквото искаш", обясняват запознати с производствения процес. Според тях единствената промяна, налагана от въвеждането на нова валута, е подмяната на матриците и формите, които носят конкретния дизайн и защитни елементи на банкнотата. Самите машини остават напълно функционални.

Опитът с еврото
Практиката в Европа показва, че печатниците на държавите от еврозоната не само не затварят, а често разширяват дейността си. Пример за това е Нидерландия, чиято печатница за евро използва услугите на български специалисти по качествен контрол още при стартирането на производството на единната валута.

В случай че Европейската централна банка (ЕЦБ) възложи поръчки на софийската печатница, наличната техника и опитът на персонала позволяват незабавно стартиране на печата на евро банкноти, без нужда от ново оборудване или унищожаване на старото.

#БНБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите