Печатницата на БНБ продължава работа и след въвеждането на еврото

Твърденията, че специализираните машини за отпечатване на български левове ще бъдат нарязани за скрап след приемането на еврото, не отговарят на техническата истина. Това потвърдиха експерти от полиграфическия бранш в отговор на разпространявани в общественото пространство политически спекулации.

Оборудването в печатницата на Българската народна банка (БНБ) е високотехнологично и универсално, като позволява производството на валути за десетки държави по света, включително и евро.



Още през 2013 година дейността по производство на банкноти бе преструктурирана чрез създаването на съвместно дружество „Обертюр Фидюсиер“ АД. В него акционери са „Печатница на БНБ“ АД и френският световен лидер в защитения печат „Обертюр Фидюсиер“ (Oberthur Fiduciaire).

Към момента печатницата в София не обслужва само българския пазар, а изпълнява поръчки за над 70 държави. Това прави икономически необосновано и технически нелогично твърдението за унищожаване на производствени мощности заради смяната на националната валута.

Технологията позволява гъвкавост

Машините, използвани в печатницата, са произведени от световния гигант в бранша „Koenig & Bauer“ (Кьониг и Бауер). Това не са съоръжения, създадени единствено за българския лев, а универсални системи за висок печат и металография.

"На печатарските машини им се сменят печатните форми и печатат каквото искаш", обясняват запознати с производствения процес. Според тях единствената промяна, налагана от въвеждането на нова валута, е подмяната на матриците и формите, които носят конкретния дизайн и защитни елементи на банкнотата. Самите машини остават напълно функционални.

Опитът с еврото

Практиката в Европа показва, че печатниците на държавите от еврозоната не само не затварят, а често разширяват дейността си. Пример за това е Нидерландия, чиято печатница за евро използва услугите на български специалисти по качествен контрол още при стартирането на производството на единната валута.

В случай че Европейската централна банка (ЕЦБ) възложи поръчки на софийската печатница, наличната техника и опитът на персонала позволяват незабавно стартиране на печата на евро банкноти, без нужда от ново оборудване или унищожаване на старото.