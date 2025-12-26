Гръцките фермери блокираха пътища и на Коледа

Напрежението в Гърция не стихва дори по време на празниците, след като хиляди фермери останаха на барикадите по ключови пътни артерии. Протестиращите, които настояват за изплащане на забавени евросубсидии и държавна помощ, прекараха Коледа на пътя, организирайки импровизирани празнични вечери до своите машини, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

"Ние не спираме движението, но оставаме тук, за да покажем решимостта си", заявиха представители на протестиращите, цитирани от местните медии.

Въпреки опитите на правителството да успокои ситуацията, около 3000 трактора остават разположени по магистрала Е65 в Централна Гърция и на възловия пътен възел Никая до Лариса. Движението не е напълно блокирано, като една или две ленти са оставени свободни за празничния трафик, но присъствието на тежката техника създава сериозно напрежение.

Решаваща среща в събота

Фермерите планират мащабна среща тази събота на пътен възел Никая, която се разглежда като подготовка за национално събрание в неделя. Очаква се тогава да бъде взето окончателно решение дали протестните действия ще прераснат в пълна блокада на страната след празниците.

Основните искания на бранша са свързани с:

Незабавно изплащане на забавените субсидии от ЕС.

Компенсации за високите производствени разходи.

Мерки срещу разпространението на болести по добитъка, като шарка по овцете.

Правителството отчита напредък

Според управляващите в Атина, от 27 искания на земеделците вече са изпълнени 16, а четири са в процес на разглеждане. Протестиращите обаче са категорични, че тези мерки са недостатъчни и настояват за ясни гаранции и "истински разговор".

Туристическият сектор вече изрази сериозни притеснения. Гръцката конфедерация по туризъм (SETE) предупреди навръх Бъдни вечер, че продължаващите блокади заплашват зимния туризъм и призова за незабавно възстановяване на нормалния трафик, предаде GTP Headlines.