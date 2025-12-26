Временно е затворен Проходът на Републиката заради катастрофирал камион

Временно е ограничено движението през Прохода на Републиката в района на Мишеморков хан, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е катастрофирал камион, уточняват от агенцията. Превозните средства изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

От пресцентъра на областната администрация увериха, че вече са взети необходимите мерки, а пътната обстановка в цялата област е нормална.

Това е поредна катастрофа в област Велико Търново през последните няколко дни. На 24 декември също беше ограничено движението по пътя Велико Търново – Гурково при разклона за село Радковци заради изтегляне на тир, напомнят от БТА

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщиха рано тази сутрин от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От агенцията призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, да спазват ограниченията и да шофират съобразно зимните условия.