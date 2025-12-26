Няма загинали в катастрофи в страната през последното денонощие
Няма загинали в станалите 20 катастрофи в страната през последното денонощие, съобщават от МВР.
При пътните инциденти са пострадали 32 души.
В София са регистрирани 15 катастрофи. В една от тях е пострадал един човек
Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, предупредиха по-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).
