Няма загинали в катастрофи в страната през последното денонощие

Няма загинали в станалите 20 катастрофи в страната през последното денонощие, съобщават от МВР.

При пътните инциденти са пострадали 32 души.

В София са регистрирани 15 катастрофи. В една от тях е пострадал един човек

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, предупредиха по-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).