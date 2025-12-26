Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри

Да се въведе продуктова такса за тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия, предвижда допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, качена за обществено обсъждане.

Продуктовите такси за пластмасови продукти за еднократна употреба вече са въведени в Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

В настоящия проект се въвежда само и единствено размер на дължимата продуктова такса за тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

Причината е, че в момента, в законодателството липсват изрични законови разпоредби, указващи заплащане на дължимите продуктови такси към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от задължените лица.

В сега действащите нормативни актове също така липсват и дефиниции, отнасящи се до определенията за "пластмасов продукт за еднократна употреба (ППЕУ)“ и "производител на ППЕУ“, пише pariteni.bg. Това от своя страна налага необходимост от изменение и допълнение на нормативната база в частта отнасяща се до задълженията на производителя за тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия.

За целите на изчисляване на размера на продуктовата такса за филтри от тютюневи изделия е използвана обичайната база на килограм отпадъци. Използвани са данни от НСИ за общото количество отпадъци в страната на годишна база и общи разходи за битови отпадъци за всички общини в страната. Получената средна ставка разход за битов отпадък за килограм отпадък с минимално завишение е предложена за прилагане при изчисление и на продуктовата такса за отпадъци от филтри на тютюневи изделия. Т.е. предложената ставка е на база реални разходи за почистване, сметосъбиране, транспортиране и третиране на битовия отпадък в страната. Формулата за определяне на продуктовата такса включва и информация от декларирани данни от производителите и вносителите на тютюневи изделия с филтри за общо тегло (в килограми) на филтрите, пуснати на пазара от всяко едно от тези дружества.

За определяне на ставката се вземат предвид 60% от общото количество тютюневи изделия с филтри, пуснати на пазара, имайки предвид пазарни изследвания за употребените на обществени места тютюневи изделия и необходимостта да се избегне заплащането на двойна такса за генерираните в домакинствата отпадъци (т.е. да се избегне заплащане на продуктова такса за отпадъци, за които е заплатена такса битов отпадък).

Последващото разпределение на събраната такса от ПУДООС към общините би следвало да се базира на дяла на количеството отпадъци, генерирано във всяка от тях, от общото количество отпадъци в страната, пише в мотивите към проекта.

