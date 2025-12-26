Експерти прогнозират скок в цената на сиренето и кашкавала

Доходите на българите трудно догонват инфлацията, а цените на основните храни продължават да бъдат тема номер едно за потребителската кошница. Нова вълна на поскъпване при млечните продукти се очаква в края на зимата, докато цената на слънчогледовото олио ще остане стабилна. Това стана ясно от коментарите на експерти в ефира на "Здравей, България" по NOVA тази сутрин.

Поскъпване на млякото и сиренето

Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, очерта тревожна тенденция за сектора. Според него първият месец на новата година ще бъде относително спокоен, но след това пазарът ще реагира на натрупаните разходи.



"За нашия сектор - млекопреработването - в първите месеци след Нова година не очаквам чувствително увеличение на цените", посочи Михайлов, цитиран от NOVA. Той обаче уточни, че спокойствието ще бъде кратковременно.

Експертът прогнозира скок на цените между 5 и 10 процента след месец февруари. Основната причина за това е поскъпването на електроенергията, което оказва сериозен натиск върху производителите. Михайлов допълни, че около Нова година традиционно има пик в цените, който вече е факт, но истинското увеличение ще се усети в края на първото тримесечие на 2025 година.

Върху крайната цена влияят и други фактори като инфлацията и диспропорционалното разпределение на печалбите по веригата за доставка – проблем, който често е обект на проверки от контролните органи.

Олиото остава по-евтино

На фона на поскъпването при млечните продукти, ситуацията с мазнините изглежда по-оптимистична за потребителите. Яни Янев, председател на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти, беше категоричен, че слънчогледовото олио е единствената стока, която държи по-ниски нива спрямо 2021 година.



"При нас слънчогледовото олио е единствената хранителна стока, която в момента, а и през целия период от 2021 година насам, е по-евтина", заяви Янев, цитиран от NOVA.

Той припомни, че изключение е била само 2022 година, когато войната в Украйна предизвика паника на пазарите. В момента обаче силната конкуренция от вносни продукти и алтернативни масла (като соево и рапично) не позволява на цените да тръгнат нагоре.

"Това не се отрази съществено на пазара. Затова не очакваме сериозно поскъпване на слънчогледовото олио", допълни експертът, коментирайки глобалните проблеми с логистиката и ударите по инфраструктурата. Според него, въпреки че разходите за производство и дистрибуция са се увеличили, пазарната логика и конкуренцията държат цените на олиото под контрол, за разлика от други храни, които са поскъпнали с между 30 и 50 процента.