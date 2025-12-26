Зимата не изненада столицата. Улиците са почистени, транспортът върви

Пътната обстановка в София е нормална и движението се осъществява при типични зимни условия. Няма данни за сериозни затруднения или блокирани участъци. Това съобщават от Столична община в актуална информация към 9:00 часа на 26 декември.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улиците, обслужващи масовия градски транспорт, както и по основни пътни артерии в район Панчарево. Почистен и обезопасен е и пътят Панчарево-Бистрица, който традиционно е сред рисковите участъци при зимна обстановка.

Опесъчени са и пътищата в Природен парк Витоша по направленията Драгалевци-Алеко и Бояна-Златни мостове, като движението към планината се осъществява при повишено внимание.

Екипите по снегопочистването са обработили със смеси против заледяване и рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, както и улици в село Владая и кварталите Бояна, Княжево, Симеоново и Драгалевци. Почистени са още ул. Земеделска в район Люлин, Суходолският път и мостът на Филиповско шосе.

Градският транспорт се движи по всички линии и изпълнява редовно маршрутите си при зимни условия, без отчетени сериозни закъснения. От общината призовават водачите да шофират внимателно и да използват автомобили, подготвени за зимната обстановка.