Благой Георгиев: Грешно е да се казва "Честита Коледа"

Бившият футболен национал Благой Георгиев отправи емоционално видео послание към своите последователи в социалните мрежи навръх Коледа. В обръщението си той изрази разочарование от изместването на фокуса на празника и липсата на смирение у хората.

Видеото, заснето в домашен уют пред коледната елха, акцентира върху религиозния смисъл на датата 25 декември. Георгиев, който е известен със своята силна набожност, призова за правилно разбиране на празника.

"Честита Коледа" или "Честито Рождество"

Според бившия полузащитник масовото поздравление е грешно.

"Все по-често хората казват "Честита Коледа", а това е грешно. Днес е Рождество Христово – рожденият ден на нашия Бог, на нашия Христос, нашия спасител", заяви Георгиев във видеото си.

Разочарование от празните храмове

Благой Георгиев сподели огорчението си от наблюденията си по-рано през деня, когато е посетил храм. Той направи паралел между посещаемостта на църквите и увеселителните заведения.

"Църквите са празни, а дискотеките – пълни. Трапезите са отрупани, има партита и празненства, но това не е важното", коментира бившият футболист. Той подчерта, че същината на празника е в почитта към Бог, а не в материалното изобилие.

"Ако не ходите на църква, поне днес отидете – защото Той го заслужава. Той е страдал за нас", призова Георгиев и завърши с пожелание за благословия, прошка и човечност към всички семейства.