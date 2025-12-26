Днес празнуваме деня на бащата

Днес православната църква отбелязва Събор на Пресвета Богородица.

Празнува се на втория ден от Рождество - 26 декември - заедно със св. Йосиф Обручник, св. цар Давид, св. Иаков брат Божий и св. свещеномъченик Евтимий, епископ Сардийски.

Днес се отбелязва и Денят на бащата.

Денят е обявен за официален празник от 36-ото Народно събрание на 10 декември 1991 г. и в съответствие с чл. 154 от Кодекса на труда.

По решение на Второто национално общо събрание на съюза "Ние жените за достойнство и равенство" от 28 март 1997 г. църковният празник на свети Йосиф Обручник, земният баща на Исус, се отбелязва като празник на бащата. За първи път е отбелязан през 1997 г.Денят е празник на бащинството и на родителските грижи от страна на мъжа в семейството. В различните страни празникът се чества по различен начин и на различни дати. У нас е избрана датата 26 декември, когато Българската православна църква почита свети Йосиф.

26 декември е и Събор на Пресвета Богородица, денят когато вярващите се събират, за да величаят с хвалебни и благодарствени песни Божия промисъл и да отдадат почит на Св. Богородица, родила Спасителя.

Имен ден празнуват Йосиф и Давид.