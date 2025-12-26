Все още има места без ток след падналия сняг
Аварийни екипи на "Електрохолд" продължават работата по отстраняване на повредите по електропреносната мрежа в Западна България, възникнали след интензивните снеговалежи през последното денонощие. Към 08:00 часа тази сутрин над 300 служители на дружеството са мобилизирани на терен за справяне с усложнената обстановка.
В "ЕРМ - Запад" функционира Кризисен щаб, който координира възстановителните дейности в тясно сътрудничество с държавните институции и местните власти.
Най-сериозна беше ситуацията в област Монтана, където части от населението останаха без електричество в продължение на две денонощия. Към момента захранването в региона е почти напълно възстановено, като проблеми има само в четири села.
Временни прекъсвания на електрозахранването все още се отчитат в отделни населени места в областите:
Видин;
Враца;
Кюстендил;
Перник;
Благоевград;
София област.
От електроразпределителното дружество уверяват, че се работи приоритетно по всички сигнали. Според официалната информация, очакванията са електроподаването да бъде възстановено навсякъде до обяд днес.
