  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +3
Пловдив: +4 / +5
Варна: -1 / +0
Сандански: +4 / +7
Русе: -1 / +0
Добрич: -2 / -1
Видин: +1 / +2
Плевен: -2 / -1
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -3 / -1
Кюстендил: +0 / +2
Стара Загора: +1 / +1

Все още има места без ток след падналия сняг

  • Сподели в:
  • Viber
Все още има места без ток след падналия сняг
A A+ A++ A

Аварийни екипи на "Електрохолд" продължават работата по отстраняване на повредите по електропреносната мрежа в Западна България, възникнали след интензивните снеговалежи през последното денонощие. Към 08:00 часа тази сутрин над 300 служители на дружеството са мобилизирани на терен за справяне с усложнената обстановка.

В "ЕРМ - Запад" функционира Кризисен щаб, който координира възстановителните дейности в тясно сътрудничество с държавните институции и местните власти.

Най-сериозна беше ситуацията в област Монтана, където части от населението останаха без електричество в продължение на две денонощия. Към момента захранването в региона е почти напълно възстановено, като проблеми има само в четири села.

Временни прекъсвания на електрозахранването все още се отчитат в отделни населени места в областите:

Видин;

Враца;

Кюстендил;

Перник;

Благоевград;

София област.

От електроразпределителното дружество уверяват, че се работи приоритетно по всички сигнали. Според официалната информация, очакванията са електроподаването да бъде възстановено навсякъде до обяд днес.

#зима сняг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите