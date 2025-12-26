Превалутирането блокира плащането на битови сметки за седмица

Техническите настройки за въвеждането на еврото и струпването на почивни дни около Нова година ще блокират възможността за плащане на битови сметки в цялата страна за близо седмица. Банковите институции и дружествата за комунални услуги предупредиха, че системите им няма да работят в периода между 29 декември 2025 г. и 5 януари 2026 г.

Преминаването от лев към евро изисква пълна актуализация на софтуерите, което налага временно прекъсване на обслужването.

Блокаж на банковите плащания

Гражданите, които разчитат на банкови преводи за покриване на задълженията си за ток, вода, парно, телевизия и интернет, трябва да извършат плащанията най-късно до 29 декември. Повечето банки обявиха, че ще възстановят поетапно плащанията едва след 3 януари, а в някои случаи и след 5 януари. Срокът зависи от това кога конкретният доставчик на услугата ще приключи превалутирането в своята система.

Касите за плащане в брой също няма да работят през почивните дни до 5 януари, а виртуалните ПОС-терминали и онлайн системите на дружествата ще бъдат недостъпни.

Важно за абонатите на "Енерго-Про" в Русе и региона

Електроразпределителното дружество "Енерго-Про", което обслужва Североизточна България, включително област Русе, съобщи за конкретни срокове на прекъсване. Приемането на плащания ще бъде възстановено едва на 6 януари.

До 5 януари включително няма да е възможно плащане чрез:

Центровете за обслужване на клиенти;

Виртуалния ПОС терминал на дружеството;

Касите на EasyPay и "Български пощи" (плащанията там също ще са възможни от 6 януари).

"За месец декември 2025 г. 'Енерго-Про Продажби' няма да издава фактури за авансови плащания, с цел осигуряване на коректно преминаване към разплащания в евро и спазване на нормативните изисквания", посочиха от дружеството.

Ситуацията в останалата част на страната

Другите електроразпределителни дружества също въвеждат ограничения. "ЕВН България" (Югоизточна България) ще приема плащания до 29 декември, като касите на "Български пощи" за техните абонати ще отворят на 5 януари, а EasyPay – на 3 януари.

От "Електрохолд" (Западна България) уверяват, че са създали организация за минимални прекъсвания, като виртуалните им терминали няма да работят само в новогодишната нощ – от 21:30 часа на 31 декември до 01:30 часа на 1 януари.

Всички електроразпределителни дружества са категорични, че дори клиентите да пропуснат срока за плащане, електрозахранването няма да бъде спирано по време на празниците.

Съвети към потребителите

Основният съвет към всички домакинства е да погасят задълженията си за ток, вода, интернет и местни данъци до 29 декември 2025 г. След Нова година фактурите и касовите бележки вече ще съдържат крайна сума за плащане, обозначена както в левове, така и в евро.