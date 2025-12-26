От Ватикана до Киев: Посланията на световните лидери за Коледа

Световните лидери отправиха послания на надежда, мир и състрадание в навечерието на Коледа.

Папа Лъв Четиринадесети

Папа Лъв Четиринадесети отправи традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света"), в която Светият отец обикновено споменава глобалните конфликти, предаде Ройтерс.

В посланието си папата призова за край на всички войни по света. Говорейки от централния балкон на базиликата "Свети Петър" пред събралите се хиляди хора, той изрази съжаление за продължаващите конфликти в Украйна, Судан, Мали, Мианма и по тайландско-камбоджанската граница.

Хората в Украйна, където руските войски заплашват градове от жизненоважно значение за отбраната на източните части на страната, "са измъчени" от насилието, подчерта Лъв Четиринадесети.

"Нека шумът от оръжията да престане и нека засегнатите страни, с подкрепата и ангажимента на международната общност, да намерят смелостта да се ангажират в искрен, пряк и уважителен диалог", призова папата.

Москва и Киев преговарят поотделно от няколко седмици по американския план за прекратяване на продължаващата вече близо четири години война, който предвижда замразяване на фронта, без да се решава въпросът за евентуална отстъпка на територии на Русия, припомня Франс прес.

На първата си Коледа след избирането си за глава на католическата църква през май, Лъв Четиринадесети направи преглед на международните конфликти: от Мианма до Демократична република Конго, през Судан, Мали, Сирия и Хаити, той се помоли за "онези, които страдат от несправедливост, политическа нестабилност, религиозно преследване и тероризъм".

Общо той посочи 15 държави, но спомена по-специално "онези, които нямат нищо и са загубили всичко, като жителите на Газа" и "онези, които са измъчвани от глад и бедност, като народа на Йемен", отбелязва АФП.

Новият папа, който следва стъпките на своя предшественик Франциск в защитата на бежанците, спомена и "многобройните мигранти, които пресичат Средиземно море или пътуват из американския континент" в търсене на по-добро бъдеще.

На първата си коледна проповед папата осъди условията, при които живеят палестинците в Газа, като това бе необичайна тема за обикновено тържествената духовна служба в деня, в който християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, отбелязва Ройтерс.

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света.

"Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ?”, попита той.

Лъв, който празнува първата си Коледа след като през май беше избран от кардиналите за приемник на покойния папа Франциск, има по-спокоен и дипломатичен стил от своя предшественик и обикновено се въздържа от политически коментари в проповедите си, отбелязва Ройтерс.

Той обаче неотдавна на няколко пъти изрази неудовлетворение относно условията, в които живеят палестинците в Газа и миналия месец заяви пред журналисти, че единственото възможно решение на продължаващия от десетилетия конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва създаването на палестинска държава.

Израел и "Хамас" се споразумяха за примирие през октомври след две години на интензивни бомбардировки и военни операции, но хуманитарни организации твърдят, че все още твърде малко помощ достига до Газа, където почти цялото население е загубило жилищата си.

По време на днешната служба, на която присъстваха хиляди хора в базиликата "Свети Петър”, Лъв също така разкритикува условията, при които живеят бездомните по целия свят, и разрушенията, причинени от войните, които разтърсват света.

"Крехка е плътта на беззащитните хора, подложени на изпитание от толкова много войни, продължаващи или приключили, които оставят след себе си руини и отворени рани", каза папата.

"Крехки са умовете и животите на младите хора, принудени да носят оръжие, които на фронта усещат безсмислието на това, което се изисква от тях и лъжите, които изпълват помпозните речи на онези, които ги изпращат на смърт", добави Светият отец.

Крал Чарлз Трети

В традиционното си коледно послание към сънародниците си британският крал Чарлз Трети прикани британците да почитат ценностите на състраданието и на помирението в един несигурен свят, който сякаш се върти все по-бързо, предадоха световните агенции.

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано. В него Чарлз Трети говори от Уестмистърското абатство в Лондон - едно от местата, свързвани с британската монархия. За втора последователна година кралят прави коледното си обръщение извън някоя от кралските резиденции, отбелязва Франс прес.

В началото му британският монарх припомни своята историческа визита във Ватикана през октомври, по време на която той в качеството си на глава на Англиканската църква се моли заедно с папа Лъв Четиринадесети в Сикстинската капела. Чарлз Трети нарече тази молитва „исторически момент на духовно единство“. Съвместната молитва на Чарлз Трети и на Лъв Четиринадесети беше първата подобна от схизмата в Църквата през 16-и век, при която Англиканската църква се отделя от Римокатолическата църква.

Британският монарх припомни в коледното си послание, че тази година е Юбилейна за Католическата църква, като юбилеят протича под мотото „Поклонници на надеждата“. „Думата „поклонничество“ е по-малко използвана днес, но тя има особено значение за нашия модерен свят и то предимно на Рождество Христово. Тя означава да напредваме към бъдещето, като същевременно се връщаме към миналото, за да си спомним за него и да извлечем поуки от него“, каза кралят.

Монархът припомни и, че тази година се отбелязва 80-ата годишнина от края на Втората световна война и каза, че „куражът и саможертвата на нашите военни, както и начинът по който общностите се сплотиха пред едно толкова голямо предизвикателство, носят едно прехвърлящо времето си послание“. Той заяви, че всички ценности, които сплотените общности са бранили тогава, са формирали страната и Общността на нациите, на която Чарлз Трети е също ръководител.

Монархът определи настоящата епоха като несигурна, но заяви, че с „голямото многообразие в общностите всички могат да намерят силата да направят така, че доброто да победи над злото“.

Монархът спомена и атаката в синагога в Манчестър през октомври, в която загинаха двама души и каза, че ще се срещне с оцелелите в това нападение.

"Когато се срещам с хора от различни вероизповедания, намирам за изключително окуражаващо да науча от тях колко общи неща имаме – споделено желание за мир и дълбоко уважение към целия живот“, каза кралят, който винаги е засвидетелствал интерес към междурелигиозния диалог.

Британският премиер Киър Стармър

Британският премиер Киър Стармър призна, че много хора "все още се борят с разходите за живот" в коледното си послание, в което отбеляза, че "трудностите може да се усещат още по-остро" по време на празничния период, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи.

Това се случва в края на една бурна година за британското правителство, в която няма признаци за ускорение на икономическия растеж, отбелязва ДПА.

Миналата седмица британската централна банка предупреди, че растежът е на път да се стабилизира през последните три месеца на 2025 г., след като от началото на годината е в низходяща тенденция.

Данните показват, че потребителското доверие остава ниско преди Коледа на фона на натиска от високите разходи за живот.

Стармър използва посланието си и за да отдаде почит на онези, които служат на другите по време на празниците.

Във видеозаписа, огласен на Бъдни вечер, той каза: "Докато мнозина си почиват, някои наистина специални хора ще облекат униформите си и ще отидат на работа.

Служителите на спешните служби на Националната здравна служба и смелите мъже и жени от въоръжените ни сили всички те изпълняват своята роля, полагат усилия да се грижат за нацията и да ни пазят в безопасност.

Много доброволци също ще бъдат там. Ще раздават храна. Ще помагат на самотните и нуждаещите се. Затова от името на цялата страна искам да им кажа едно голямо "благодаря"."

"Като нация, ние трябва да вдигнем чаша за вас тази Коледа. Но освен това, всеки от нас трябва да даде своя принос.

Знам, че много хора в Обединеното кралство все още се борят с високите разходи за живот. Да помогна за това е мой приоритет.

Но в този период от годината, когато празнуваме любовта и изобилието, загубата или трудностите могат да се усещат още по-остро.

Затова се обадете на съсед. Проверете как е приятел или роднина, с когото не сте се чували отдавна. Протегнете ръка. Това може да направи огромна разлика. Това е смисълът на Коледа.“

Стармър се бори с недоволството и борбите за лидерство в партията си, които го накараха да промени курса на няколко политики, включително плановете за съкращаване на зимните помощи за отопление и реформите за ограничаване на растящите разходи за социални помощи, отбелязва ДПА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Президентът Володимир Зеленски поздрави украинците в навечерието на Коледа, като заяви, че Украйна отбелязва празника в труден момент. Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя не е в състояние да окупира това, което е най-важно – единството на Украйна, предаде Укринформ.

"Ние празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом. И за съжаление, не всички са с нас тази вечер. Но въпреки всички страдания, които Русия е причинила, тя не е в състояние да окупира или бомбардира това, което е най-важно. А именно нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство", заяви Зеленски.

И затова, отбеляза президентът, милиони украинци ще чакат първата звезда на небето тази вечер – в небето над Киев, в Закарпатието, в Одеса или Купянск, където и да се намират. "Украинците са заедно тази вечер – празнуват Коледа на една и съща дата, като едно голямо семейство", подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни.

"Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание – за всички нас. "Нека погине", може би си мисли всеки от нас. Но когато се обръщаме към Бога, разбира се, молим за нещо по-голямо. Молим за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме", каза президентът.

В обръщението си Зеленски също така каза, че в този момент украинците се молят за всички на фронта – да се върнат живи. За всички в плен – да се приберат у дома. За всички наши паднали герои, които защитиха Украйна с цената на живота си. За всички, които Русия е подложила на окупация и е принудила да бягат. За онези, които се борят, но не са загубили Украйна в себе си – и затова Украйна никога няма да ги загуби.

"Днес стоим рамо до рамо. Няма да се изгубим в мрака. Лично или в мислите си, ще си пожелаваме добро, ще се прегръщаме и ще се топлим един друг, ще се обаждаме на родителите си, ще целуваме децата си, ще прегръщаме близките си – и, разбира се, ще помним – ще помним всички наши хора", подчерта украинският президент.

Германският канцлер Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта в коледното си видеообръщение ангажимента на правителството си да гарантира мир и сигурност в Европа, съобщи ДПА.

"През тези месеци и години става въпрос за мира, сигурността и просперитета на целия ни континент", заявява Мерц, който е ревностен поддръжник на Украйна, на записа, публикуван днес.

"В този дух се чувстваме ангажирани към Германия и Европа. Това зависи от нас", добави той.

Мерц: Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ

Германското правителство ще изпълни своя дълг и ще работи с търпение и упоритост за напредъка на интересите на страната, каза още Мерц.

В речта си, продължила малко повече от две минути, той направи равносметка на една богата на събития година, през която пое кормилото на най-голямата икономика в Европа след парламентарните избори през февруари, отбелязва ДПА.

Германският канцлер, който оглавява коалиционно правителство, съставено от неговия консервативен блок и социалдемократите, призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно.

"Имаше дискусии и не всичко мина напълно гладко", каза той. Много решения се прилагат едва сега или ще влязат в сила в по-дългосрочен план, допълни Мерц.

"Нуждаем се от търпение и упоритост, както и от мотивация да продължаваме да взимаме най-добрите решения за страната ни всеки ден", каза в заключение германският канцлер.

Американският президент Доналд Тръмп

Президентът Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разговаря заедно със съпругата си Мелания с американски деца за коледните подаръци, които най-много ги вълнуват, предаде Асошиейтед прес.

Държавният глава на САЩ демонстрира добро настроение, като заяви по време на разговорите от имението си в Мар-а-Лаго в щата Флорида, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ, и изказа мнение, че няма да е толкова зле да се получи чорап, пълен с въглища.

Президентът и първата дама спазиха традицията да разговарят с деца, свързващи се с тях посредством Северноамериканското командване за космическа отбрана, което проследява пътя на Дядо Коледа по целия свят, отбелязва АП.

"Искаме да се уверим, че при нас ще дойде добър Дядо Коледа. Да, Дядо Коледа е много добър човек“, каза Тръмп, докато разговаряше с деца между 4 и 10 години от щата Оклахома. "Желаем да сме сигурни, че в страната ни няма да проникне лош Дядо Коледа“, добави той.

Тръмп често е отбелязвал Коледи с критики към политическите си опоненти, включително миналата година, когато негова публикация в социалните мрежи гласеше: "Весела Коледа на радикално левите лунатици“, припомня АП, добавяйки, че сега той е бил в много по-добро настроение. "Мога да правя това цял ден“, заяви президентът на САЩ.

Когато 8-годишно дете от щата Северна Каролина попита дали Дядо Коледа ще се ядоса, ако никой не му оставя бисквитки, Тръмп каза, че не мисля така, "Мисля обаче, че ще бъде много разочарован“, заяви Тръмп.

"Знаете ли, Дядо Коледа... той е един такъв, херувим. Знаете ли какво означава да си херувим? Ами да го даваш тежко“, пошегува се Тръмп. "Мисля, че Дядо Коледа би искал малко бисквитки.“

В един момент, докато по телефона говореше Мелания, а Тръмп чакаше на друга линия, той отбеляза колко малко внимание му обръща съпругата. "Тя е в състояние да се съсредоточи напълно в нещо, без да ме слуша“, каза президентът.

На въпроса на 8-годишно момиче от щата Канзас какво би искала Дядо Коледа да ѝ донесе, Мелания отговори: "Въглища.“

"Имаш предвид чисти, красиви въглища?“, репликира Тръмп, правейки препратка към любим лайтмотив от предизборната си кампания, в която обеща да съживи добива на въглища в САЩ.

"Трябваше да го направя, съжалявам“, посочи президентът, смеейки се и дори карайки Мелания да се отклони от своя разговор и да се обърне към него с усмивка.

"Въглищата са чисти и красиви. Запомнете това на всяка цена. Но ти не искаш чисти, красиви въглища, нали?“, обърна се Тръмп на свой ред към момичето на линията.

„Не“, отговори то, заявявайки, че би предпочело кукла Барби, дрехи и лакомства.