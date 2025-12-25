Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще присъстват на благотворителния спектакъл "Българската Коледа". Концертът е на 25 декември от 20.00 часа в Народния театър "Иван Вазов". Инициативата се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на държавния глава. Тази година благотворителната инициатива е в подкрепа на хронично и тежко болните деца.

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти ще подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокалната група "Радиодеца", БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група D2, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детската вокална група "Мики Маус", Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група "Бон-Бон", "ЛаТиДа", Валериа Войкова, Квартет "Дестини", Дивна Петрова и балетно студио "Съгласие", Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния благотворителен спектакъл ще са актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Благотворителният концерт може да гледате пряко от 20.00 ч. по БНТ 1.

На 1 декември президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на тържествена церемония в УМБАЛ "Александровска" в София.

"Българската Коледа": 550 деца и 26 болници са били подкрепени тази година

Държавният глава посочи тогава, че "Българската Коледа" се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата, и заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще. Той информира, че през 2025 г. "Българската Коледа" е разполагала с бюджет от 3 750 000 лева, с които са подкрепени 550 деца с общо 1 700 000 лева за диагностика, лечение, рехабилитация и медикаменти, осигурена е високотехнологична апаратура за 26 лечебни заведения в страната.