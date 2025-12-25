Спасители предупредиха за опасност от лавини в Троянския Балкан

Зимната обстановка в Троянския Балкан се усложнява заради обилен снеговалеж и гъста мъгла. От Планинската спасителна служба (ПСС) в Троян предупредиха днес, 25 декември, че рискът от падане на лавини се увеличава значително поради натрупаната нова снежна покривка.

Началникът на местната спасителна служба Марин Сираков подчерта, че условията във високите части на планината са изключително тежки и изискват максимална предпазливост от страна на туристите. Към 15:33 часа в региона продължава да вали интензивен сняг.

Специалистите препоръчват на всички, които са решили да празнуват Коледа сред природата, да не предприемат рисковани преходи по летните маршрути. Поради ниската видимост и опасността от изгубване, придвижването трябва да става единствено по зимната маркировка.

"За предпочитане е хората да стоят около хижите, ако се наложи да ходят към откритата висока част на планината, да ползват зимната маркировка", заяви Марин Сираков. Той добави, че използването на летните пътеки в момента е абсолютно недопустимо.

Подготовка и екипировка

От ПСС напомнят, че всеки турист трябва да разполага с:

Напълно заредена батерия на мобилния телефон;

Подходяща зимна екипировка и резервни топли дрехи;

Реалистична преценка на собствените възможности и маршрута.

Въпреки че спасителните екипи са в пълна готовност за реагиране, Марин Сираков обърна внимание, че провеждането на акция в такива условия отнема много време и е свързано с рискове. "Хората да не разчитат на това, че сме подготвени. По-скоро те да бъдат подготвени и да си правят плановете така, че да си гарантират безопасното пребиваване в планината", допълни началникът на ПСС – Троян.