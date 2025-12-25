Сняг и силен вятър затрудняват движението в Североизточна България

Обстановката в Североизточна България остава сравнително спокойна, въпреки зимните условия и снеговалежа в отделни области. Пътищата от републиканската мрежа са проходими, но силният вятър създава предпоставки за навявания, съобщиха от БНР.

В област Разград вали слаб сняг. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в района на местността „Дервента“ между Разград и Цар Калоян, както и по направлението Кубрат – Завет. Силният вятър в тези участъци образува навявания, които налагат постоянна работа на снегопочистващата техника.

По пътя между Разград и Шумен снеговалежът е придружен от бурни пориви на вятъра. В този участък лек автомобил е излязъл от пътното платно. На мястото на инцидента работят екипи на пътните служби. В област Шумен на терен са разположени 22 машини, които обработват настилките.

В Силистренско проблеми са регистрирани по четвъртокласния път Ветрен – Сребърна. Към мястото е изпратена специализирана техника за опесъчаване на платното.

Ситуация в Търговище и електрозахранване

В област Търговище снежната покривка е достигнала около 4 сантиметра. Продължава слаб снеговалеж, но към момента няма данни за заледени или непроходими участъци.

По данни на електроразпределителното дружество ситуацията с електрозахранването е овладяна. Към 13:30 часа няма населени места без ток в региона. По-рано през деня са били отстранени аварии в няколко селища в областите Русе и Разград.