  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +5
Пловдив: +3 / +4
Варна: +0 / +2
Сандански: +6 / +6
Русе: -2 / -1
Добрич: -4 / -2
Видин: -3 / -1
Плевен: -3 / -2
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -3 / -2
Кюстендил: +0 / +1
Стара Загора: +1 / +2

Сняг и силен вятър затрудняват движението в Североизточна България

  • Сподели в:
  • Viber
Сняг и силен вятър затрудняват движението в Североизточна България
A A+ A++ A

Обстановката в Североизточна България остава сравнително спокойна, въпреки зимните условия и снеговалежа в отделни области. Пътищата от републиканската мрежа са проходими, но силният вятър създава предпоставки за навявания, съобщиха от БНР.

В област Разград вали слаб сняг. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в района на местността „Дервента“ между Разград и Цар Калоян, както и по направлението Кубрат – Завет. Силният вятър в тези участъци образува навявания, които налагат постоянна работа на снегопочистващата техника.

По пътя между Разград и Шумен снеговалежът е придружен от бурни пориви на вятъра. В този участък лек автомобил е излязъл от пътното платно. На мястото на инцидента работят екипи на пътните служби. В област Шумен на терен са разположени 22 машини, които обработват настилките.

В Силистренско проблеми са регистрирани по четвъртокласния път Ветрен – Сребърна. Към мястото е изпратена специализирана техника за опесъчаване на платното.

Ситуация в Търговище и електрозахранване

В област Търговище снежната покривка е достигнала около 4 сантиметра. Продължава слаб снеговалеж, но към момента няма данни за заледени или непроходими участъци.

По данни на електроразпределителното дружество ситуацията с електрозахранването е овладяна. Към 13:30 часа няма населени места без ток в региона. По-рано през деня са били отстранени аварии в няколко селища в областите Русе и Разград.

#полиция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите