Коледното послание на Тръмп: Aтака срещу 'радикалната левица' и хвалби за рекордната икономика и сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи коледните си поздравления в сряда, използвайки повода, за да отправи остра политическа критика към това, което нарече „радикална левица“, като същевременно подчерта постиженията на администрацията си в икономиката и националната сигурност. В публикация в X Тръмп заяви, че опитите на политическите му противници да „унищожат“ страната се провалят, акцентирайки върху силни икономически показатели, ниска престъпност и напредък в националната сигурност под негово ръководство.

Тръмп твърди, че Съединените щати вече не се сблъскват с проблеми като отворени граници, мъже, състезаващи се в женски спортове, разпространени трансджендър политики или слаба правоохранителна система. Той изтъкна „рекорден фондов пазар и 401K“, най-ниските нива на престъпност от десетилетия, липса на инфлация и ръст на БВП от 4,3 процента, което според него надвишава очакванията с два пункта.

„Весела Коледа на всички, включително на радикалната левица, която прави всичко възможно да унищожи нашата страна, но се проваля жестоко,“ написа Тръмп. „Вече нямаме отворени граници, мъже в женски спортове, трансджендъри за всички или слаба правоохранителна система. Имаме рекорден фондов пазар и 401K, най-ниски нива на престъпност от десетилетия, никаква инфлация и вчера ръст на БВП от 4,3 процента, с два пункта над очакванията.“

Тръмп също така отдаде заслугата на тарифите за „трилиони долари растеж и просперитет“ и заяви, че САЩ сега се радват на „най-силната национална сигурност, която някога сме имали“. Той добави, че страната е „отново уважавана, може би като никога досега“, и завърши с „Бог да благослови Америка!!!“

Това не е първият случай, в който Тръмп смесва коледни поздравления с политически коментари. През 2024 г. той нарече противниците си „радикални леви луди“ и критикува бившия президент Джо Байдън за издаването на помилвания по време на последните му месеци на власт, твърдейки, че Байдън „абсолютно не знае какво прави“. Публикацията му тогава гласеше: „Весела Коледа на радикалните леви луди, които постоянно се опитват да блокират нашата съдебна система и избори. Те знаят, че единствената им възможност за оцеляване е да получат помилвания от човек, който абсолютно не знае какво прави.“

По време на коледния си разговор с децата чрез NORAD на Бъдни вечер Тръмп общува с тях, докато почива в имението си Mar-a-Lago във Флорида. Той обясни, че командването на САЩ следи Дядо Коледа, за да се увери, че „се държи добре“ и че няма „лош Дядо Коледа“, който да проникне в страната. „Следим Дядо Коледа по целия свят. Искаме да сме сигурни, че Дядо Коледа се държи добре. Дядо Коледа е много добър човек. Искаме да се уверим, че не прониква лош Дядо Коледа в страната ни. И установихме, че Дядо Коледа е добър,“ каза Тръмп.

NORAD следи пътуването на Дядо Коледа по света всяка година през декември от 1955 г., осигурявайки сигурност на въздушното пространство на Северна Америка, докато проследява магическите шейни по пътя им от Северния полюс.