Експерти съветват как да избегнем семейните скандали по Коледа

Коледа често е рекламирана като най-прекрасното време от годината — но самият празничен ден може да съдържа всички предпоставки за семеен скандал.

Има причина да не сте виждали някои от тези хора през цялата година — просто знаете, че някой ще разкритикува готвенето ви, ще се разпали разгорещен спор по време на вечерята и ще избухне битка за дистанционното на телевизора.



Разговаряхме с психолози и експерти по родителство, които споделиха най-добрите си съвети как да запазим коледния дух и да избегнем семеен срив.

1. Откажете се от идеята за „перфектната Коледа“

Започнете с това да спрете да преследвате идеализираната, филмова версия на Коледа, съветва психотерапевтът и автор Филипа Пери.

„Трябва да понижим очакванията си за това какво ни дава Коледа — така няма да бъдем толкова разочаровани“, каза тя в подкаста Parenting Helpline на CBeebies.

Неписани правила като „трябва да видим всички“ само увеличават стреса, както и натискът от социалните мрежи за това как трябва да изглежда една перфектна Коледа.

Натали Коста, коуч по родителство, бивша учителка и водеща на подкаста Connected, напомня, че ничий живот не изглежда така, както в интернет. „Зад всички щастливи семейни снимки има деца — и възрастни — които са преживели сериозни сривове“, казва тя.

Тази проверка на реалността може да помогне за намаляване на вината, че „не се справяме достатъчно добре“.

Вместо да се сравнявате с другите, тя предлага да подходите към Коледа с въпроса: „Как изглежда моята достатъчно добра Коледа?“

2. Не превръщайте подаръците в състезание

Размяната на подаръци е огромна част от Коледа. Ако в дома има малки деца, ранното събуждане и превъзбудата са неизбежни.

Но понякога подаряването може да се превърне в съревнование, особено в по-широкото семейство, където бюджетите са различни, казва проф. Пери.

Най-добрият подход не е да се състезавате или да контролирате отношенията на децата с другите възрастни, а да промените гледната си точка.

Тя насърчава родителите да „пуснат контрола“, ако баби, дядовци, лели и чичовци решат да глезят децата.

Коста добавя, че това по-късно може да се превърне в полезен разговор за ценности — че големите подаръци не са мерило за любов.

„Любовта не може да се купи“, казва проф. Пери. „Това, което децата искат, е вниманието ви и да играете с тях. Това е по-ценно от всеки подарък“.

3. Подгответе се за неудобни коментари

Сложните семейни отношения не изчезват само защото е Коледа и звучат празнични песни.

В един момент весело пиете греяно вино, а в следващия ви питат защо още не сте женени или кога ще имате деца.

Натрупаните обиди, напрежение и различия в ценностите остават, допълнително натоварени от натиска да се поддържа илюзията за щастливо семейство.

Пасивно-агресивните коментари често произтичат от стреса и несигурността на другия човек, казва психотерапевтът Сара Търнър. Това не оправдава поведението, но може да помогне да не го приемате лично.

Когато се почувстваме засегнати, инстинктът ни е да се защитим или да се отдръпнем, но Търнър съветва първо да направим пауза. „Имате силата да изберете как да реагирате.“

Друг полезен подход е да поискате уточнение. Често близките ще смекчат думите си, вместо да ги повторят, защото знаят, че коментарът е натоварен.

Ако има „зрънце истина“ в казаното, признаването му може да помогне за деескалация, защото човекът се чувства чут, добавя Търнър.

Това не означава, че се съгласявате или отстъпвате — просто показвате, че разбирате откъде идва другият. В напрегнатата семейна динамика това може да бъде решаващо.

4. Изяснете кой взема решенията

Децата по природа са развълнувани на Коледа — но този прилив на енергия често води до силна умора по-късно, с истерии и сълзи.

За да избегнете намесата на други роднини, Коста препоръчва предварителен разговор за правилата. Например: „Знам, че начинът ни на възпитание може да е различен от вашия… За нас най-важно е последователността, така че ако възникне нещо, оставете го на нас“.

Определете няколко ясни и непроменими правила — като ограничения за екранното време и основни граници за безопасност.

Някои семейства използват и нещо хумористично, за да разтоварят напрежението. Едно семейство използвало кодовата дума „миришещи банани“, за да покаже, че ситуацията става прекалена.

Независимо къде ще бъдете, управлението на очакванията е ключово. Кажете на децата кой ще присъства, как ще протече денят и какво могат да направят, ако се почувстват претоварени.

5. Не коментирайте хранителните избори

Коледната трапеза често включва храни като брюкселско зеле, червено зеле и пуйка — неща, които рядко ядем през останалата част от годината.

Някои възрастни, а и много деца, просто не ги харесват.

Това, което наричаме „придирчивост“ с неодобрителен тон, често е тревожност или сензитивност, казва консултантът по психология д-р Ритика Сук Бира. Ключът към приятното хранене е да се премахне емоционалният заряд.

Предлагайте няколко познати варианта, приемайте различните вкусове за нормални и не превръщайте храната в морален въпрос.

„За възрастните автономията е ключова — предложете алтернативи без коментар“, казва тя.

За децата, които може да се сблъскват с нови храни за първи път, „сигурна чиния“ с нещо познато, поднесена редом с празничните ястия, им дава спокойствие да опитват новото със собствено темпо.

6. Уговорете телевизионния план предварително

Телевизията често е в центъра на коледното семейно време, особено след обилно хранене и малко повече алкохол.

Но споровете какво да се гледа са чести.

По-възрастните често държат на традициите, докато по-младите искат избор и новост, особено в ерата на YouTube.

Най-добрият подход е да се договорите предварително, преди напрежението да се повиши, казва д-р Бира. Прост план може да включва: едно общо предаване, един индивидуален избор и определено време без екрани.

Ако идеята за „телевизия за възрастни“ предизвиква съпротива у тийнейджърите, признайте гледната им точка, съветва Коста.

Например: „Разбирам — YouTube е забавен и вълнуващ и ти наистина го харесваш“.

След това обяснете по-широката картина: „В момента прекарваме време заедно като семейство. И тази част също е важна“.