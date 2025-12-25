Стенограми разкриват как Путин е наричал Украйна 'изкуствена държава' още през 2008 г.

Наскоро разсекретени американски стенограми от началото на века показват, че руският президент Владимир Путин открито е повдигал въпроса за евентуално членство на Русия в НАТО по време на разговори с тогавашния президент на САЩ Джордж У. Буш. Документите бяха публикувани след съдебно дело, спечелено от National Security Archive, независим изследователски институт и библиотека към Университета „Джордж Вашингтон“.

Един от ключовите разговори се е състоял на 16 юни 2001 г. По време на срещата Путин е припомнил по-ранни опити на Съветския съюз да стане част от НАТО и е поставил въпроса дали предишните аргументи на алианса срещу подобно членство все още са актуални. Той е отбелязал, че Русия вече не се намира в същите политически условия, които са били изтъквани в миналото, и е дал да се разбере, че Москва продължава да се чувства изключена от западната архитектура за сигурност.

В стенограмата Путин посочва, че Съветският съюз официално е кандидатствал за членство в НАТО през 1954 г., но е получил отказ. Според него алиансът е мотивирал решението си с четири основни аргумента: нерешените въпроси около Австрия и Германия, контрола на съветската система над Източна Европа и необходимостта от по-тясно сътрудничество в рамките на процесите по разоръжаване на ООН. Путин твърди, че всички тези условия по-късно са били преодолени и е намекнал, че Русия би могла да бъде разглеждана като потенциален съюзник.

Той също така подчертава, че никога не е възприемал Съединените щати като враг, дори по време на Студената война. В същия разговор Путин описва Русия като европейска и многоетническа държава, която в определени отношения може да бъде сравнявана със САЩ, и заявява, че си представя двете страни като съюзници. В същото време той отбелязва, че Русия се чувства пренебрегната от НАТО, като намеква, че това усещане е оказало влияние върху позициите на Москва.

Стенограмата не съдържа пряк отговор от страна на президента Буш на коментарите на Путин за евентуално членство в НАТО. Вместо това разговорът изглежда преминава към други теми, без въпросът да бъде допълнително обсъждан.

Отделни стенограми от по-късни години показват значително по-конфронтационен тон, особено по отношение на Украйна. В разговор от 6 април 2008 г. Путин предупреждава Буш, че приемането на Украйна в НАТО неизбежно ще доведе до дългосрочна конфронтация между Русия и Запада. Той определя Украйна като изкуствена държава с дълбоки вътрешни разделения и заявява, че нейното членство в алианса е напълно неприемливо за Москва.

По време на този разговор Путин развива вижданията си за историята на Украйна, като твърди, че съвременните ѝ граници са резултат от решения, взети в съветския период, а не от естествен процес на изграждане на нация. Той заявява, че големи части от територията на Украйна са били прехвърлени от Русия и други съседни държави в различни моменти през 20-и век, и подчертава етническото, езиковото и политическото многообразие на страната.

Путин казва на Буш, че около 17 милиона етнически руснаци живеят в Украйна, което по негови думи е приблизително една трета от населението по това време, и посочва, че отношението към НАТО силно се различава в различните региони. Според стенограмата той твърди, че алиансът се възприема като враждебен от много украинци и предупреждава, че членството може да задълбочи вътрешните разделения и да дестабилизира страната.

Той добавя, че присъединяването на Украйна към НАТО би довело до разполагане на чуждестранна военна инфраструктура по-близо до руските граници, което според него създава нови рискове за сигурността. Путин заявява, че Москва би отговорила, като разчита на антинатовски настроения в Украйна, за да възпрепятства разширяването на алианса и да създава постоянни трудности за НАТО отвътре.

В заключителните си думи от този разговор Путин поставя под съмнение каква практическа полза биха имали НАТО или Съединените щати от членството на Украйна, като твърди, че този ход е мотивиран основно от желанието страната да бъде трайно обвързана със Запада. По думите му истинският приоритет за Украйна трябва да бъде укрепването на икономиката и постигането на вътрешна стабилност, а не присъединяването към алианса.

Публикуването на тези стенограми идва на фона на продължаващи обсъждания около подкрепяна от САЩ рамка за мир, свързана с Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев не приема предложения, които изискват отказ от стремежа към членство в НАТО. В същото време сигнали от Москва показват, че Русия възнамерява да настоява за съществени промени в настоящия проект на мирен план.