Сигнал в МВР - Варна: Жена ми ме тормози с голите си снимки

Жител на Варна потърси защита от органите на реда с необичайно оплакване срещу съпругата си. Мъжът е подал сигнал, че жена му го подлага на тормоз, като му изпраща свои голи снимки. Това става ясно от данните на Областната дирекция на МВР – Варна за последните месеци, цитирани от bTV.

Оперативната дежурна част на полицията в морската столица обработва между 200 и 300 сигнала всяко денонощие. Значителна част от тях обаче се оказват битови казуси или откровени куриози, които не изискват намесата на униформените, но въпреки това ангажират ресурса на институцията.

Сред фрапиращите случаи от октомври се откроява сигнал от гражданин, който настоявал за спешна полицейска намеса заради кухненска посуда. Мъжът обяснил, че съседът му е взел тава и отказва да я върне вече втора седмица. Въпреки абсурдността на ситуацията, полицейски служител е трябвало да посети адреса и да изясни спора.

Вятър в комина и деца в нарушение

Списъкът с неоснователни повиквания включва и случай, при който жена е алармирала за човек в комина ѝ. Пристигналият на място патрул установил, че шумът е предизвикан единствено от силния вятър.

Редовни са и оплакванията за „нарушения“ на детските площадки. В един от сигналите граждани са настоявали полицията да се намеси, защото 10-годишни деца играят на съоръжения, предназначени за деца до 7-годишна възраст.

От ОДМВР – Варна напомнят, че по закон са длъжни да реагират на всеки подаден сигнал, независимо от неговата достоверност или значимост. Това обаче води до разпиляване на полицейски ресурс, който би могъл да бъде насочен към предотвратяване на реални престъпления и животозастрашаващи ситуации.

Властите призовават гражданите да проявяват отговорност и прецизност, когато търсят помощ на телефон 112 или директно в дежурните части.