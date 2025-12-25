АПИ: 377 машини почистват пътищата

377 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища към 13:00 часа днес. Слаб сняг вали в Северна България, като валежите са по-интензивни в областите Враца, Видин и Монтана, както и по старопланинските проходи, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитирани от БТА.

Пътните настилки се обработват непрекъснато, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми са на терен и предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия.



Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода "Превала" с цел снегопочистване. От пътната агенция предупреждават, че за повишаване безопасността на движение е възможно да се затварят и други отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, трафикът може да бъде временно ограничен до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Апел към шофьорите

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия. Водачите трябва да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри.

"Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника", напомнят от агенцията. Изпреварването на снегопочистващата техника е крайно нежелателно и опасно.

Гражданите и транспортните фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ както и по всяко време от денонощието на телефон 0700 130 20.