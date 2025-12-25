Дори след внимателен подбор в магазина или на пазара, мандарините може все пак да се окажат кисели. За щастие има прости начини да се поправи това. Ето какво да направите, ако мандарините са кисели и как да възстановите сладостта им само за няколко минути.

Защо мандарините са кисели?

Мандарините могат да бъдат кисели по няколко причини:

· не са имали време да узреят;

· били са съхранявани неправилно (в твърде студени условия);

· по време на растежа те не са имали достатъчно слънце и хранителни вещества.

Киселинността в мандарините също може да е характеристика на сорта. В последния случай е малко вероятно да се направи нещо по въпроса за киселинността, но в първите три случая ситуацията може да се коригира.

Как да направите киселите мандарини сладки

И така, дълго време сте избирали, но най-накрая сте си купили кисели мандарини - какво да правите сега? Има поне три начина за подслаждане на киселите мандарини.

Загрейте в микровълновата

Направете няколко разреза в кората на мандарините, след което ги загрейте в микровълнова фурна за 30 секунди на висока мощност. Прехвърлете ги в купа със студена вода за 1-2 минути. Това ще направи мандарините по-сладки, но имайте предвид, че въпреки привлекателността на този метод, тези плодове няма да се запазят дълго.

Потопете в топла вода

Методът е подобен на предишния, но по-нежен.

Накиснете цели мандарини в топла (40-45°C) вода за 10-15 минути, след което бързо ги прехвърлете в студена вода, за да спрете „загряването“ на кората и пулпата. Колкото и странно да звучи обаче, самата промяна на температурата всъщност не прави плодовете по-сладки - тя просто отмива восъчното покритие и омекотява вкуса, правейки мандарините да изглеждат по-сладки.

Накиснете в подсолена вода

Ако плодът е много кисел, направете малък разрез и го накиснете за 10 минути във вода с една чаена лъжичка сол. Солта ще намали киселинността.

Накрая, ако имате време, можете просто да оставите плодовете да узреят на перваза на прозореца, точно както бананите или доматите. След 2-3 дни мандарините ще станат по-сладки.