Коледният сняг прекъсна тока в десетки населени места у нас

Обилен снеговалеж обхвана Северна България навръх Коледа и предизвика сериозни проблеми с електрозахранването. Десетки населени места в областите Видин, Враца и Монтана са без ток, а авария остави на тъмно и село Брестовица в Русенско. Пътната обстановка в цялата страна е усложнена при зимни условия.

Аварии в Северозапада и Русенско

Най-тежка остава ситуацията в област Видин, където шест общини изпитват затруднения с електроподаването и около 30 населени места са без ток.



Проблеми има и в Североизточна България. В област Русе без електрозахранване е село Брестовица, община Борово. Аварията там е регистрирана още в 04:30 часа сутринта. Екипите на енергодружествата работят по отстраняване на повредите, причинени от тежкия мокър сняг, натежал върху проводниците.

Ограничения по пътищата и снегопочистване

В Русенска област 23 снегопочистващи машини обработват настилките, които са мокри и на места частично заледени. От областната администрация уверяват, че републиканските пътища в региона са проходими при зимни условия.

Зимната обстановка затруднява движението и по ключовите старопланински проходи "Шипка" и Прохода на Републиката.

Спрян ферибот и задръствания

Лошите метеорологични условия блокираха и част от връзките с Румъния. Фериботната платформа на граничния пункт "Оряхово – Бекет" временно преустанови работа поради силен вятър и снеговалеж. Сериозни затруднения и колони от автомобили се образуваха и в района на село Арчар, Видинско.

От НИМХ предупреждават, че валежите ще продължат през деня, като температурите остават около нулата.