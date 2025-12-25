Природата се побърка: Люляк цъфна в навечерието на Коледа
Два люлякови храста в двора на къща в центъра на Велико Търново са цъфнали преди Рождество, научи Plovdiv24.bg от публикацция в социалната мрежа.
Цъфтежът на люляк през декември е необичайно явление. Необичайно високите температури и "меката“ есен заблуждават биологичния часовник на растенията. Когато след период на застудяване настъпи продължително затопляне, храстът "решава“, че зимата е минала и е настъпила пролетта.
Според българските народни поверия, ако люляк или друго пролетно цвете цъфне извън сезона си (през есента или началото на зимата), това предвещава дълга и люта зима.
