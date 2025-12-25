  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +5
Пловдив: +3 / +4
Варна: +0 / +2
Сандански: +6 / +6
Русе: -2 / -1
Добрич: -4 / -2
Видин: -3 / -1
Плевен: -3 / -2
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -3 / -2
Кюстендил: +0 / +1
Стара Загора: +1 / +2

Каква е пътната обстановка в София след коледния сняг

  • Сподели в:
  • Viber
Каква е пътната обстановка в София след коледния сняг
A A+ A++ A

Обстановката в София е нормална. Движението се извършва при зимни условия.

През нощта са били извършени обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове".

При необходимост пътищата в ПП „Витоша“ ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява.

Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовит градски транспорт в районите „ Банкя“, „Овча Купел“, „Витоша“ и „Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево.

Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.

Напомняме на водачите на пътни - транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми.

#зима сняг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите