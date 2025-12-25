Лекари: Кафето създава опасна илюзия за бодрост при дълъг път

Много шофьори възприемат кафето като задължителен спътник при дълги пътувания, разчитайки на него да ги държи будни и концентрирани. Експерти по пътна безопасност обаче предупреждават, че прекомерната употреба на кофеин може да създаде фалшиво усещане за сигурност, което рязко да прерасне в опасна сънливост точно когато реакциите са най-нужни.

Механизмът на измамата

Кофеинът действа като блокира рецепторите за аденозин – химическото вещество в мозъка, което сигнализира на тялото, че е уморено. Това обаче не премахва самата умора, а само я "скрива" временно. Когато действието на напитката отмине, натрупаният аденозин нахлува рязко в рецепторите.



"Това води до така наречения 'кофеинов срив'. Шофьорът може да се почувства изключително уморен за секунди, което увеличава риска от микросън – кратковременна загуба на съзнание, която често е причина за най-тежките катастрофи," обясняват специалисти по безопасност на движението.

Истината за видовете кафе

Макар да съществуват различни теории за влиянието на разтворимото спрямо мляното кафе, основният проблем не е в вида на напитката, а в количеството и времето. Прекаляването с кофеин води до дехидратация, нервност и тремор на ръцете, което допълнително влошава качеството на шофиране. Силно подсладените кафени напитки добавят и риска от "захарен срив", който допълнително изцежда енергията на организма.

Единственото спасение е почивката

Експертите са категорични, че няма заместител на съня. Вместо да се разчита на поредната чаша кафе, при първи признаци на умора – натежаване на клепачите или загуба на концентрация – водачите трябва да спрат незабавно.

Най-ефективният метод за възстановяване на пътя е:

Спиране на безопасно място.

Кратка дрямка от 15-20 минути (т.нар. power nap).

Разходка около автомобила за раздвижване на кръвообращението.

Комбинацията от кратка дрямка, последвана от едно кафе, е доказано по-ефективна стратегия от постоянното наливане с тонизиращи напитки по време на движение.